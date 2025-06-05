시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323
Yui Ming Wan

FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 771
이익 거래:
1 452 (81.98%)
손실 거래:
319 (18.01%)
최고의 거래:
204.28 USD
최악의 거래:
-62.99 USD
총 수익:
5 129.20 USD (370 995 pips)
총 손실:
-2 241.58 USD (226 480 pips)
연속 최대 이익:
31 (44.74 USD)
연속 최대 이익:
224.86 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.03%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
11.24
롱(주식매수):
973 (54.94%)
숏(주식차입매도):
798 (45.06%)
수익 요인:
2.29
기대수익:
1.63 USD
평균 이익:
3.53 USD
평균 손실:
-7.03 USD
연속 최대 손실:
6 (-256.91 USD)
연속 최대 손실:
-256.91 USD (6)
월별 성장률:
2.56%
연간 예측:
31.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
256.91 USD (2.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.34% (256.91 USD)
자본금별:
54.40% (5 488.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 595
EURJPY-VIP 392
GBPNZD-VIP 324
AUDCAD-VIP 129
AUDUSD-VIP 96
EURUSD-VIP 87
AUDCHF-VIP 68
AUDNZD-VIP 60
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 431
EURJPY-VIP 256
GBPNZD-VIP 624
AUDCAD-VIP 248
AUDUSD-VIP 446
EURUSD-VIP 410
AUDCHF-VIP 224
AUDNZD-VIP 142
EURCHF-VIP 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 5.7K
GBPNZD-VIP 28K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 26K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 18K
EURCHF-VIP 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +204.28 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +44.74 USD
연속 최대 손실: -256.91 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
