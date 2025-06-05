- 자본
- 축소
트레이드:
1 771
이익 거래:
1 452 (81.98%)
손실 거래:
319 (18.01%)
최고의 거래:
204.28 USD
최악의 거래:
-62.99 USD
총 수익:
5 129.20 USD (370 995 pips)
총 손실:
-2 241.58 USD (226 480 pips)
연속 최대 이익:
31 (44.74 USD)
연속 최대 이익:
224.86 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.03%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
11.24
롱(주식매수):
973 (54.94%)
숏(주식차입매도):
798 (45.06%)
수익 요인:
2.29
기대수익:
1.63 USD
평균 이익:
3.53 USD
평균 손실:
-7.03 USD
연속 최대 손실:
6 (-256.91 USD)
연속 최대 손실:
-256.91 USD (6)
월별 성장률:
2.56%
연간 예측:
31.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
256.91 USD (2.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.34% (256.91 USD)
자본금별:
54.40% (5 488.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|595
|EURJPY-VIP
|392
|GBPNZD-VIP
|324
|AUDCAD-VIP
|129
|AUDUSD-VIP
|96
|EURUSD-VIP
|87
|AUDCHF-VIP
|68
|AUDNZD-VIP
|60
|EURCHF-VIP
|20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|431
|EURJPY-VIP
|256
|GBPNZD-VIP
|624
|AUDCAD-VIP
|248
|AUDUSD-VIP
|446
|EURUSD-VIP
|410
|AUDCHF-VIP
|224
|AUDNZD-VIP
|142
|EURCHF-VIP
|106
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|17K
|EURJPY-VIP
|5.7K
|GBPNZD-VIP
|28K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|18K
|EURCHF-VIP
|5.8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +204.28 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +44.74 USD
연속 최대 손실: -256.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
