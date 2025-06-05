- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 701
Transacciones Rentables:
1 392 (81.83%)
Transacciones Irrentables:
309 (18.17%)
Mejor transacción:
204.28 USD
Peor transacción:
-62.99 USD
Beneficio Bruto:
4 973.48 USD (358 023 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 193.53 USD (220 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (44.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
224.86 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.84%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
10.82
Transacciones Largas:
934 (54.91%)
Transacciones Cortas:
767 (45.09%)
Factor de Beneficio:
2.27
Beneficio Esperado:
1.63 USD
Beneficio medio:
3.57 USD
Pérdidas medias:
-7.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-256.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-256.91 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.53%
Pronóstico anual:
29.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
256.91 USD (2.34%)
Reducción relativa:
De balance:
2.34% (256.91 USD)
De fondos:
41.69% (4 248.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|555
|EURJPY-VIP
|385
|GBPNZD-VIP
|314
|AUDCAD-VIP
|126
|AUDUSD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|83
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDNZD-VIP
|58
|EURCHF-VIP
|20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|403
|EURJPY-VIP
|252
|GBPNZD-VIP
|608
|AUDCAD-VIP
|244
|AUDUSD-VIP
|439
|EURUSD-VIP
|374
|AUDCHF-VIP
|216
|AUDNZD-VIP
|137
|EURCHF-VIP
|106
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|5K
|GBPNZD-VIP
|26K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|5.8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +204.28 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +44.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -256.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios