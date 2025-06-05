SeñalesSecciones
Yui Ming Wan

FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 701
Transacciones Rentables:
1 392 (81.83%)
Transacciones Irrentables:
309 (18.17%)
Mejor transacción:
204.28 USD
Peor transacción:
-62.99 USD
Beneficio Bruto:
4 973.48 USD (358 023 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 193.53 USD (220 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (44.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
224.86 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.84%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
10.82
Transacciones Largas:
934 (54.91%)
Transacciones Cortas:
767 (45.09%)
Factor de Beneficio:
2.27
Beneficio Esperado:
1.63 USD
Beneficio medio:
3.57 USD
Pérdidas medias:
-7.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-256.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-256.91 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.53%
Pronóstico anual:
29.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
256.91 USD (2.34%)
Reducción relativa:
De balance:
2.34% (256.91 USD)
De fondos:
41.69% (4 248.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 555
EURJPY-VIP 385
GBPNZD-VIP 314
AUDCAD-VIP 126
AUDUSD-VIP 94
EURUSD-VIP 83
AUDCHF-VIP 66
AUDNZD-VIP 58
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 403
EURJPY-VIP 252
GBPNZD-VIP 608
AUDCAD-VIP 244
AUDUSD-VIP 439
EURUSD-VIP 374
AUDCHF-VIP 216
AUDNZD-VIP 137
EURCHF-VIP 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 5K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 17K
EURCHF-VIP 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +204.28 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +44.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -256.91 USD

