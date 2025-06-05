SinaisSeções
Yui Ming Wan

FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 701
Negociações com lucro:
1 392 (81.83%)
Negociações com perda:
309 (18.17%)
Melhor negociação:
204.28 USD
Pior negociação:
-62.99 USD
Lucro bruto:
4 973.48 USD (358 023 pips)
Perda bruta:
-2 193.53 USD (220 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (44.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
224.86 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
10.82
Negociações longas:
934 (54.91%)
Negociações curtas:
767 (45.09%)
Fator de lucro:
2.27
Valor esperado:
1.63 USD
Lucro médio:
3.57 USD
Perda média:
-7.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-256.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-256.91 USD (6)
Crescimento mensal:
2.53%
Previsão anual:
29.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
256.91 USD (2.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.34% (256.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.69% (4 248.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 555
EURJPY-VIP 385
GBPNZD-VIP 314
AUDCAD-VIP 126
AUDUSD-VIP 94
EURUSD-VIP 83
AUDCHF-VIP 66
AUDNZD-VIP 58
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 403
EURJPY-VIP 252
GBPNZD-VIP 608
AUDCAD-VIP 244
AUDUSD-VIP 439
EURUSD-VIP 374
AUDCHF-VIP 216
AUDNZD-VIP 137
EURCHF-VIP 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 5K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 17K
EURCHF-VIP 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +204.28 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +44.74 USD
Máxima perda consecutiva: -256.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
