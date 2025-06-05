- Crescimento
Negociações:
1 701
Negociações com lucro:
1 392 (81.83%)
Negociações com perda:
309 (18.17%)
Melhor negociação:
204.28 USD
Pior negociação:
-62.99 USD
Lucro bruto:
4 973.48 USD (358 023 pips)
Perda bruta:
-2 193.53 USD (220 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (44.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
224.86 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
10.82
Negociações longas:
934 (54.91%)
Negociações curtas:
767 (45.09%)
Fator de lucro:
2.27
Valor esperado:
1.63 USD
Lucro médio:
3.57 USD
Perda média:
-7.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-256.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-256.91 USD (6)
Crescimento mensal:
2.53%
Previsão anual:
29.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
256.91 USD (2.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.34% (256.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.69% (4 248.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|555
|EURJPY-VIP
|385
|GBPNZD-VIP
|314
|AUDCAD-VIP
|126
|AUDUSD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|83
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDNZD-VIP
|58
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|403
|EURJPY-VIP
|252
|GBPNZD-VIP
|608
|AUDCAD-VIP
|244
|AUDUSD-VIP
|439
|EURUSD-VIP
|374
|AUDCHF-VIP
|216
|AUDNZD-VIP
|137
|EURCHF-VIP
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|5K
|GBPNZD-VIP
|26K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +204.28 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +44.74 USD
Máxima perda consecutiva: -256.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
