Yui Ming Wan

FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323

Yui Ming Wan
可靠性
30
0 / 0 USD
增长自 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 699
盈利交易:
1 390 (81.81%)
亏损交易:
309 (18.19%)
最好交易:
204.28 USD
最差交易:
-62.99 USD
毛利:
4 971.46 USD (357 684 pips)
毛利亏损:
-2 193.53 USD (220 549 pips)
最大连续赢利:
31 (44.74 USD)
最大连续盈利:
224.86 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.84%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
3 天
采收率:
10.81
长期交易:
933 (54.91%)
短期交易:
766 (45.09%)
利润因子:
2.27
预期回报:
1.64 USD
平均利润:
3.58 USD
平均损失:
-7.10 USD
最大连续失误:
6 (-256.91 USD)
最大连续亏损:
-256.91 USD (6)
每月增长:
2.60%
年度预测:
31.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
256.91 USD (2.34%)
相对跌幅:
结余:
2.34% (256.91 USD)
净值:
41.69% (4 248.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 555
EURJPY-VIP 384
GBPNZD-VIP 313
AUDCAD-VIP 126
AUDUSD-VIP 94
EURUSD-VIP 83
AUDCHF-VIP 66
AUDNZD-VIP 58
EURCHF-VIP 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 403
EURJPY-VIP 251
GBPNZD-VIP 607
AUDCAD-VIP 244
AUDUSD-VIP 439
EURUSD-VIP 374
AUDCHF-VIP 216
AUDNZD-VIP 137
EURCHF-VIP 106
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 4.9K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 17K
EURCHF-VIP 5.8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +204.28 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +44.74 USD
最大连续亏损: -256.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

