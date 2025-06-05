- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 699
盈利交易:
1 390 (81.81%)
亏损交易:
309 (18.19%)
最好交易:
204.28 USD
最差交易:
-62.99 USD
毛利:
4 971.46 USD (357 684 pips)
毛利亏损:
-2 193.53 USD (220 549 pips)
最大连续赢利:
31 (44.74 USD)
最大连续盈利:
224.86 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.84%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
3 天
采收率:
10.81
长期交易:
933 (54.91%)
短期交易:
766 (45.09%)
利润因子:
2.27
预期回报:
1.64 USD
平均利润:
3.58 USD
平均损失:
-7.10 USD
最大连续失误:
6 (-256.91 USD)
最大连续亏损:
-256.91 USD (6)
每月增长:
2.60%
年度预测:
31.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
256.91 USD (2.34%)
相对跌幅:
结余:
2.34% (256.91 USD)
净值:
41.69% (4 248.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|555
|EURJPY-VIP
|384
|GBPNZD-VIP
|313
|AUDCAD-VIP
|126
|AUDUSD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|83
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDNZD-VIP
|58
|EURCHF-VIP
|20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|403
|EURJPY-VIP
|251
|GBPNZD-VIP
|607
|AUDCAD-VIP
|244
|AUDUSD-VIP
|439
|EURUSD-VIP
|374
|AUDCHF-VIP
|216
|AUDNZD-VIP
|137
|EURCHF-VIP
|106
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|4.9K
|GBPNZD-VIP
|26K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|5.8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +204.28 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +44.74 USD
最大连续亏损: -256.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
