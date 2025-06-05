- Прирост
Всего трейдов:
1 696
Прибыльных трейдов:
1 388 (81.83%)
Убыточных трейдов:
308 (18.16%)
Лучший трейд:
204.28 USD
Худший трейд:
-62.99 USD
Общая прибыль:
4 965.14 USD (357 139 pips)
Общий убыток:
-2 189.63 USD (219 977 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (44.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.84%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
10.80
Длинных трейдов:
932 (54.95%)
Коротких трейдов:
764 (45.05%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
3.58 USD
Средний убыток:
-7.11 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-256.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-256.91 USD (6)
Прирост в месяц:
3.03%
Годовой прогноз:
36.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
256.91 USD (2.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.34% (256.91 USD)
По эквити:
41.69% (4 248.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|555
|EURJPY-VIP
|381
|GBPNZD-VIP
|313
|AUDCAD-VIP
|126
|AUDUSD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|83
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDNZD-VIP
|58
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|403
|EURJPY-VIP
|249
|GBPNZD-VIP
|607
|AUDCAD-VIP
|244
|AUDUSD-VIP
|439
|EURUSD-VIP
|374
|AUDCHF-VIP
|216
|AUDNZD-VIP
|137
|EURCHF-VIP
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|4.9K
|GBPNZD-VIP
|26K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +204.28 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +44.74 USD
Макс. убыток в серии: -256.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов