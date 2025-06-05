СигналыРазделы
Yui Ming Wan

FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 696
Прибыльных трейдов:
1 388 (81.83%)
Убыточных трейдов:
308 (18.16%)
Лучший трейд:
204.28 USD
Худший трейд:
-62.99 USD
Общая прибыль:
4 965.14 USD (357 139 pips)
Общий убыток:
-2 189.63 USD (219 977 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (44.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.84%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
10.80
Длинных трейдов:
932 (54.95%)
Коротких трейдов:
764 (45.05%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
3.58 USD
Средний убыток:
-7.11 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-256.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-256.91 USD (6)
Прирост в месяц:
3.03%
Годовой прогноз:
36.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
256.91 USD (2.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.34% (256.91 USD)
По эквити:
41.69% (4 248.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 555
EURJPY-VIP 381
GBPNZD-VIP 313
AUDCAD-VIP 126
AUDUSD-VIP 94
EURUSD-VIP 83
AUDCHF-VIP 66
AUDNZD-VIP 58
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 403
EURJPY-VIP 249
GBPNZD-VIP 607
AUDCAD-VIP 244
AUDUSD-VIP 439
EURUSD-VIP 374
AUDCHF-VIP 216
AUDNZD-VIP 137
EURCHF-VIP 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 4.9K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 17K
EURCHF-VIP 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +204.28 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +44.74 USD
Макс. убыток в серии: -256.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
