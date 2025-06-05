SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323
Yui Ming Wan

FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 711
Gewinntrades:
1 399 (81.76%)
Verlusttrades:
312 (18.23%)
Bester Trade:
204.28 USD
Schlechtester Trade:
-62.99 USD
Bruttoprofit:
4 996.49 USD (360 292 pips)
Bruttoverlust:
-2 205.54 USD (222 205 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (44.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
224.86 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.84%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
10.86
Long-Positionen:
942 (55.06%)
Short-Positionen:
769 (44.94%)
Profit-Faktor:
2.27
Mathematische Gewinnerwartung:
1.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-256.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-256.91 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.33%
Jahresprognose:
28.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
256.91 USD (2.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.34% (256.91 USD)
Kapital:
41.69% (4 248.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 560
EURJPY-VIP 385
GBPNZD-VIP 317
AUDCAD-VIP 127
AUDUSD-VIP 94
EURUSD-VIP 83
AUDCHF-VIP 66
AUDNZD-VIP 59
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 404
EURJPY-VIP 252
GBPNZD-VIP 614
AUDCAD-VIP 245
AUDUSD-VIP 439
EURUSD-VIP 374
AUDCHF-VIP 216
AUDNZD-VIP 139
EURCHF-VIP 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 5K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 18K
EURCHF-VIP 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +204.28 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -256.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen