Trades insgesamt:
1 711
Gewinntrades:
1 399 (81.76%)
Verlusttrades:
312 (18.23%)
Bester Trade:
204.28 USD
Schlechtester Trade:
-62.99 USD
Bruttoprofit:
4 996.49 USD (360 292 pips)
Bruttoverlust:
-2 205.54 USD (222 205 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (44.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
224.86 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.84%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
10.86
Long-Positionen:
942 (55.06%)
Short-Positionen:
769 (44.94%)
Profit-Faktor:
2.27
Mathematische Gewinnerwartung:
1.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-256.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-256.91 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.33%
Jahresprognose:
28.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
256.91 USD (2.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.34% (256.91 USD)
Kapital:
41.69% (4 248.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|560
|EURJPY-VIP
|385
|GBPNZD-VIP
|317
|AUDCAD-VIP
|127
|AUDUSD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|83
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDNZD-VIP
|59
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|404
|EURJPY-VIP
|252
|GBPNZD-VIP
|614
|AUDCAD-VIP
|245
|AUDUSD-VIP
|439
|EURUSD-VIP
|374
|AUDCHF-VIP
|216
|AUDNZD-VIP
|139
|EURCHF-VIP
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|5K
|GBPNZD-VIP
|26K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|18K
|EURCHF-VIP
|5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +204.28 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -256.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
