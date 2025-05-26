シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 870
利益トレード:
1 506 (80.53%)
損失トレード:
364 (19.47%)
ベストトレード:
277.58 USD
最悪のトレード:
-87.71 USD
総利益:
9 667.50 USD (403 010 pips)
総損失:
-3 928.62 USD (240 239 pips)
最大連続の勝ち:
28 (73.27 USD)
最大連続利益:
364.87 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
25.49
長いトレード:
1 022 (54.65%)
短いトレード:
848 (45.35%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
3.07 USD
平均利益:
6.42 USD
平均損失:
-10.79 USD
最大連続の負け:
4 (-195.26 USD)
最大連続損失:
-220.10 USD (3)
月間成長:
3.21%
年間予想:
38.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
225.11 USD (1.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.05% (220.10 USD)
エクイティによる:
41.46% (8 449.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 581
EURJPY-VIP 422
GBPNZD-VIP 341
AUDCAD-VIP 140
AUDUSD-VIP 103
EURUSD-VIP 96
AUDCHF-VIP 70
AUDNZD-VIP 60
USDSGD-VIP 23
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 16
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 669
EURJPY-VIP 592
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 491
AUDUSD-VIP 840
EURUSD-VIP 866
AUDCHF-VIP 370
AUDNZD-VIP 268
USDSGD-VIP 57
EURCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 225
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 11K
GBPNZD-VIP 36K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 27K
EURUSD-VIP 17K
AUDCHF-VIP 15K
AUDNZD-VIP 19K
USDSGD-VIP 3.8K
EURCHF-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 626
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +277.58 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +73.27 USD
最大連続損失: -195.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
No swaps are charged on the signal account
