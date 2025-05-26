- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 870
利益トレード:
1 506 (80.53%)
損失トレード:
364 (19.47%)
ベストトレード:
277.58 USD
最悪のトレード:
-87.71 USD
総利益:
9 667.50 USD (403 010 pips)
総損失:
-3 928.62 USD (240 239 pips)
最大連続の勝ち:
28 (73.27 USD)
最大連続利益:
364.87 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
25.49
長いトレード:
1 022 (54.65%)
短いトレード:
848 (45.35%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
3.07 USD
平均利益:
6.42 USD
平均損失:
-10.79 USD
最大連続の負け:
4 (-195.26 USD)
最大連続損失:
-220.10 USD (3)
月間成長:
3.21%
年間予想:
38.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
225.11 USD (1.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.05% (220.10 USD)
エクイティによる:
41.46% (8 449.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|581
|EURJPY-VIP
|422
|GBPNZD-VIP
|341
|AUDCAD-VIP
|140
|AUDUSD-VIP
|103
|EURUSD-VIP
|96
|AUDCHF-VIP
|70
|AUDNZD-VIP
|60
|USDSGD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|16
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|669
|EURJPY-VIP
|592
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|491
|AUDUSD-VIP
|840
|EURUSD-VIP
|866
|AUDCHF-VIP
|370
|AUDNZD-VIP
|268
|USDSGD-VIP
|57
|EURCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|225
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|11K
|GBPNZD-VIP
|36K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|27K
|EURUSD-VIP
|17K
|AUDCHF-VIP
|15K
|AUDNZD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|3.8K
|EURCHF-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|626
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +277.58 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +73.27 USD
最大連続損失: -195.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
