Сигналы / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 865
Прибыльных трейдов:
1 502 (80.53%)
Убыточных трейдов:
363 (19.46%)
Лучший трейд:
277.58 USD
Худший трейд:
-87.71 USD
Общая прибыль:
9 653.27 USD (402 101 pips)
Общий убыток:
-3 920.81 USD (239 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (73.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
364.87 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.94%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
25.47
Длинных трейдов:
1 020 (54.69%)
Коротких трейдов:
845 (45.31%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
3.07 USD
Средняя прибыль:
6.43 USD
Средний убыток:
-10.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-195.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-220.10 USD (3)
Прирост в месяц:
3.96%
Годовой прогноз:
48.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
225.11 USD (1.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (220.10 USD)
По эквити:
41.46% (8 449.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 581
EURJPY-VIP 418
GBPNZD-VIP 340
AUDCAD-VIP 140
AUDUSD-VIP 103
EURUSD-VIP 96
AUDCHF-VIP 70
AUDNZD-VIP 60
USDSGD-VIP 23
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 16
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 669
EURJPY-VIP 589
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 491
AUDUSD-VIP 840
EURUSD-VIP 866
AUDCHF-VIP 370
AUDNZD-VIP 268
USDSGD-VIP 57
EURCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 225
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 11K
GBPNZD-VIP 36K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 27K
EURUSD-VIP 17K
AUDCHF-VIP 15K
AUDNZD-VIP 19K
USDSGD-VIP 3.8K
EURCHF-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 626
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +277.58 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +73.27 USD
Макс. убыток в серии: -195.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
No swaps are charged on the signal account
