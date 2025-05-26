- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 865
Прибыльных трейдов:
1 502 (80.53%)
Убыточных трейдов:
363 (19.46%)
Лучший трейд:
277.58 USD
Худший трейд:
-87.71 USD
Общая прибыль:
9 653.27 USD (402 101 pips)
Общий убыток:
-3 920.81 USD (239 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (73.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
364.87 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.94%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
25.47
Длинных трейдов:
1 020 (54.69%)
Коротких трейдов:
845 (45.31%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
3.07 USD
Средняя прибыль:
6.43 USD
Средний убыток:
-10.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-195.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-220.10 USD (3)
Прирост в месяц:
3.96%
Годовой прогноз:
48.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
225.11 USD (1.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (220.10 USD)
По эквити:
41.46% (8 449.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|581
|EURJPY-VIP
|418
|GBPNZD-VIP
|340
|AUDCAD-VIP
|140
|AUDUSD-VIP
|103
|EURUSD-VIP
|96
|AUDCHF-VIP
|70
|AUDNZD-VIP
|60
|USDSGD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|16
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|669
|EURJPY-VIP
|589
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|491
|AUDUSD-VIP
|840
|EURUSD-VIP
|866
|AUDCHF-VIP
|370
|AUDNZD-VIP
|268
|USDSGD-VIP
|57
|EURCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|225
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|11K
|GBPNZD-VIP
|36K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|27K
|EURUSD-VIP
|17K
|AUDCHF-VIP
|15K
|AUDNZD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|3.8K
|EURCHF-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|626
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +277.58 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +73.27 USD
Макс. убыток в серии: -195.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
