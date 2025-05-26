SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 870
Negociações com lucro:
1 506 (80.53%)
Negociações com perda:
364 (19.47%)
Melhor negociação:
277.58 USD
Pior negociação:
-87.71 USD
Lucro bruto:
9 667.50 USD (403 010 pips)
Perda bruta:
-3 928.62 USD (240 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (73.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
364.87 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
25.49
Negociações longas:
1 022 (54.65%)
Negociações curtas:
848 (45.35%)
Fator de lucro:
2.46
Valor esperado:
3.07 USD
Lucro médio:
6.42 USD
Perda média:
-10.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-195.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-220.10 USD (3)
Crescimento mensal:
3.21%
Previsão anual:
38.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
225.11 USD (1.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.05% (220.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.46% (8 449.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 581
EURJPY-VIP 422
GBPNZD-VIP 341
AUDCAD-VIP 140
AUDUSD-VIP 103
EURUSD-VIP 96
AUDCHF-VIP 70
AUDNZD-VIP 60
USDSGD-VIP 23
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 16
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 669
EURJPY-VIP 592
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 491
AUDUSD-VIP 840
EURUSD-VIP 866
AUDCHF-VIP 370
AUDNZD-VIP 268
USDSGD-VIP 57
EURCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 225
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 11K
GBPNZD-VIP 36K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 27K
EURUSD-VIP 17K
AUDCHF-VIP 15K
AUDNZD-VIP 19K
USDSGD-VIP 3.8K
EURCHF-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 626
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +277.58 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +73.27 USD
Máxima perda consecutiva: -195.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
No swaps are charged on the signal account
