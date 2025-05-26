- Crescimento
Negociações:
1 870
Negociações com lucro:
1 506 (80.53%)
Negociações com perda:
364 (19.47%)
Melhor negociação:
277.58 USD
Pior negociação:
-87.71 USD
Lucro bruto:
9 667.50 USD (403 010 pips)
Perda bruta:
-3 928.62 USD (240 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (73.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
364.87 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
25.49
Negociações longas:
1 022 (54.65%)
Negociações curtas:
848 (45.35%)
Fator de lucro:
2.46
Valor esperado:
3.07 USD
Lucro médio:
6.42 USD
Perda média:
-10.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-195.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-220.10 USD (3)
Crescimento mensal:
3.21%
Previsão anual:
38.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
225.11 USD (1.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.05% (220.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.46% (8 449.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|581
|EURJPY-VIP
|422
|GBPNZD-VIP
|341
|AUDCAD-VIP
|140
|AUDUSD-VIP
|103
|EURUSD-VIP
|96
|AUDCHF-VIP
|70
|AUDNZD-VIP
|60
|USDSGD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|16
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|669
|EURJPY-VIP
|592
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|491
|AUDUSD-VIP
|840
|EURUSD-VIP
|866
|AUDCHF-VIP
|370
|AUDNZD-VIP
|268
|USDSGD-VIP
|57
|EURCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|225
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|11K
|GBPNZD-VIP
|36K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|27K
|EURUSD-VIP
|17K
|AUDCHF-VIP
|15K
|AUDNZD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|3.8K
|EURCHF-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|626
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +277.58 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +73.27 USD
Máxima perda consecutiva: -195.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
