Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 877
Gewinntrades:
1 512 (80.55%)
Verlusttrades:
365 (19.45%)
Bester Trade:
277.58 USD
Schlechtester Trade:
-87.71 USD
Bruttoprofit:
9 692.38 USD (404 671 pips)
Bruttoverlust:
-3 932.06 USD (240 558 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (73.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
364.87 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.94%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
25.59
Long-Positionen:
1 027 (54.71%)
Short-Positionen:
850 (45.29%)
Profit-Faktor:
2.46
Mathematische Gewinnerwartung:
3.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-195.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-220.10 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.10%
Jahresprognose:
37.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
225.11 USD (1.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.05% (220.10 USD)
Kapital:
41.46% (8 449.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 583
EURJPY-VIP 422
GBPNZD-VIP 344
AUDCAD-VIP 141
AUDUSD-VIP 103
EURUSD-VIP 96
AUDCHF-VIP 70
AUDNZD-VIP 61
USDSGD-VIP 23
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 16
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 670
EURJPY-VIP 592
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 494
AUDUSD-VIP 840
EURUSD-VIP 866
AUDCHF-VIP 370
AUDNZD-VIP 273
USDSGD-VIP 57
EURCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 225
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 11K
GBPNZD-VIP 37K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 27K
EURUSD-VIP 17K
AUDCHF-VIP 15K
AUDNZD-VIP 19K
USDSGD-VIP 3.8K
EURCHF-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 626
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
No swaps are charged on the signal account
