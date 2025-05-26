- Wachstum
Trades insgesamt:
1 877
Gewinntrades:
1 512 (80.55%)
Verlusttrades:
365 (19.45%)
Bester Trade:
277.58 USD
Schlechtester Trade:
-87.71 USD
Bruttoprofit:
9 692.38 USD (404 671 pips)
Bruttoverlust:
-3 932.06 USD (240 558 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (73.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
364.87 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.94%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
25.59
Long-Positionen:
1 027 (54.71%)
Short-Positionen:
850 (45.29%)
Profit-Faktor:
2.46
Mathematische Gewinnerwartung:
3.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-195.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-220.10 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.10%
Jahresprognose:
37.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
225.11 USD (1.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.05% (220.10 USD)
Kapital:
41.46% (8 449.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|583
|EURJPY-VIP
|422
|GBPNZD-VIP
|344
|AUDCAD-VIP
|141
|AUDUSD-VIP
|103
|EURUSD-VIP
|96
|AUDCHF-VIP
|70
|AUDNZD-VIP
|61
|USDSGD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|16
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|670
|EURJPY-VIP
|592
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|494
|AUDUSD-VIP
|840
|EURUSD-VIP
|866
|AUDCHF-VIP
|370
|AUDNZD-VIP
|273
|USDSGD-VIP
|57
|EURCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|225
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|11K
|GBPNZD-VIP
|37K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|27K
|EURUSD-VIP
|17K
|AUDCHF-VIP
|15K
|AUDNZD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|3.8K
|EURCHF-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|626
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +277.58 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -195.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
