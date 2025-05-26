- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 866
盈利交易:
1 503 (80.54%)
亏损交易:
363 (19.45%)
最好交易:
277.58 USD
最差交易:
-87.71 USD
毛利:
9 655.08 USD (402 236 pips)
毛利亏损:
-3 920.81 USD (239 667 pips)
最大连续赢利:
28 (73.27 USD)
最大连续盈利:
364.87 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.94%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
49
平均持有时间:
4 天
采收率:
25.47
长期交易:
1 021 (54.72%)
短期交易:
845 (45.28%)
利润因子:
2.46
预期回报:
3.07 USD
平均利润:
6.42 USD
平均损失:
-10.80 USD
最大连续失误:
4 (-195.26 USD)
最大连续亏损:
-220.10 USD (3)
每月增长:
3.44%
年度预测:
41.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
225.11 USD (1.00%)
相对跌幅:
结余:
1.05% (220.10 USD)
净值:
41.46% (8 449.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|581
|EURJPY-VIP
|419
|GBPNZD-VIP
|340
|AUDCAD-VIP
|140
|AUDUSD-VIP
|103
|EURUSD-VIP
|96
|AUDCHF-VIP
|70
|AUDNZD-VIP
|60
|USDSGD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|16
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|669
|EURJPY-VIP
|591
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|491
|AUDUSD-VIP
|840
|EURUSD-VIP
|866
|AUDCHF-VIP
|370
|AUDNZD-VIP
|268
|USDSGD-VIP
|57
|EURCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|225
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|11K
|GBPNZD-VIP
|36K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|27K
|EURUSD-VIP
|17K
|AUDCHF-VIP
|15K
|AUDNZD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|3.8K
|EURCHF-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|626
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +277.58 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +73.27 USD
最大连续亏损: -195.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论