트레이드:
1 928
이익 거래:
1 556 (80.70%)
손실 거래:
372 (19.29%)
최고의 거래:
277.58 USD
최악의 거래:
-87.71 USD
총 수익:
9 938.95 USD (414 192 pips)
총 손실:
-4 003.84 USD (244 859 pips)
연속 최대 이익:
28 (73.27 USD)
연속 최대 이익:
364.87 USD (2)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.95%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
26.37
롱(주식매수):
1 049 (54.41%)
숏(주식차입매도):
879 (45.59%)
수익 요인:
2.48
기대수익:
3.08 USD
평균 이익:
6.39 USD
평균 손실:
-10.76 USD
연속 최대 손실:
4 (-195.26 USD)
연속 최대 손실:
-220.10 USD (3)
월별 성장률:
2.30%
연간 예측:
27.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
225.11 USD (1.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.05% (220.10 USD)
자본금별:
54.10% (10 908.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|610
|EURJPY-VIP
|429
|GBPNZD-VIP
|350
|AUDCAD-VIP
|143
|AUDUSD-VIP
|105
|EURUSD-VIP
|100
|AUDCHF-VIP
|72
|AUDNZD-VIP
|62
|USDSGD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|16
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|703
|EURJPY-VIP
|600
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|500
|AUDUSD-VIP
|853
|EURUSD-VIP
|942
|AUDCHF-VIP
|386
|AUDNZD-VIP
|279
|USDSGD-VIP
|57
|EURCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|225
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|12K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|17K
|AUDUSD-VIP
|28K
|EURUSD-VIP
|17K
|AUDCHF-VIP
|15K
|AUDNZD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|3.8K
|EURCHF-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|626
최고의 거래: +277.58 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +73.27 USD
연속 최대 손실: -195.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
