Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 928
이익 거래:
1 556 (80.70%)
손실 거래:
372 (19.29%)
최고의 거래:
277.58 USD
최악의 거래:
-87.71 USD
총 수익:
9 938.95 USD (414 192 pips)
총 손실:
-4 003.84 USD (244 859 pips)
연속 최대 이익:
28 (73.27 USD)
연속 최대 이익:
364.87 USD (2)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.95%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
26.37
롱(주식매수):
1 049 (54.41%)
숏(주식차입매도):
879 (45.59%)
수익 요인:
2.48
기대수익:
3.08 USD
평균 이익:
6.39 USD
평균 손실:
-10.76 USD
연속 최대 손실:
4 (-195.26 USD)
연속 최대 손실:
-220.10 USD (3)
월별 성장률:
2.30%
연간 예측:
27.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
225.11 USD (1.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.05% (220.10 USD)
자본금별:
54.10% (10 908.44 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 610
EURJPY-VIP 429
GBPNZD-VIP 350
AUDCAD-VIP 143
AUDUSD-VIP 105
EURUSD-VIP 100
AUDCHF-VIP 72
AUDNZD-VIP 62
USDSGD-VIP 23
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 703
EURJPY-VIP 600
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 500
AUDUSD-VIP 853
EURUSD-VIP 942
AUDCHF-VIP 386
AUDNZD-VIP 279
USDSGD-VIP 57
EURCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 225
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 12K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 17K
AUDUSD-VIP 28K
EURUSD-VIP 17K
AUDCHF-VIP 15K
AUDNZD-VIP 20K
USDSGD-VIP 3.8K
EURCHF-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 626
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +277.58 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +73.27 USD
연속 최대 손실: -195.26 USD

2026.01.06 22:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
