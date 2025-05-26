- Incremento
Total de Trades:
1 870
Transacciones Rentables:
1 506 (80.53%)
Transacciones Irrentables:
364 (19.47%)
Mejor transacción:
277.58 USD
Peor transacción:
-87.71 USD
Beneficio Bruto:
9 667.50 USD (403 010 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 928.62 USD (240 239 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (73.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
364.87 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.94%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
25.49
Transacciones Largas:
1 022 (54.65%)
Transacciones Cortas:
848 (45.35%)
Factor de Beneficio:
2.46
Beneficio Esperado:
3.07 USD
Beneficio medio:
6.42 USD
Pérdidas medias:
-10.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-195.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-220.10 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.21%
Pronóstico anual:
38.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
225.11 USD (1.00%)
Reducción relativa:
De balance:
1.05% (220.10 USD)
De fondos:
41.46% (8 449.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|581
|EURJPY-VIP
|422
|GBPNZD-VIP
|341
|AUDCAD-VIP
|140
|AUDUSD-VIP
|103
|EURUSD-VIP
|96
|AUDCHF-VIP
|70
|AUDNZD-VIP
|60
|USDSGD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|16
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|669
|EURJPY-VIP
|592
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|491
|AUDUSD-VIP
|840
|EURUSD-VIP
|866
|AUDCHF-VIP
|370
|AUDNZD-VIP
|268
|USDSGD-VIP
|57
|EURCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|225
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|11K
|GBPNZD-VIP
|36K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|27K
|EURUSD-VIP
|17K
|AUDCHF-VIP
|15K
|AUDNZD-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|3.8K
|EURCHF-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|626
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +277.58 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +73.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -195.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
