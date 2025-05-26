SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M_2M VT440

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 29%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 870
Transacciones Rentables:
1 506 (80.53%)
Transacciones Irrentables:
364 (19.47%)
Mejor transacción:
277.58 USD
Peor transacción:
-87.71 USD
Beneficio Bruto:
9 667.50 USD (403 010 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 928.62 USD (240 239 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (73.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
364.87 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.94%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
25.49
Transacciones Largas:
1 022 (54.65%)
Transacciones Cortas:
848 (45.35%)
Factor de Beneficio:
2.46
Beneficio Esperado:
3.07 USD
Beneficio medio:
6.42 USD
Pérdidas medias:
-10.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-195.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-220.10 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.21%
Pronóstico anual:
38.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
225.11 USD (1.00%)
Reducción relativa:
De balance:
1.05% (220.10 USD)
De fondos:
41.46% (8 449.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 581
EURJPY-VIP 422
GBPNZD-VIP 341
AUDCAD-VIP 140
AUDUSD-VIP 103
EURUSD-VIP 96
AUDCHF-VIP 70
AUDNZD-VIP 60
USDSGD-VIP 23
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 16
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 669
EURJPY-VIP 592
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 491
AUDUSD-VIP 840
EURUSD-VIP 866
AUDCHF-VIP 370
AUDNZD-VIP 268
USDSGD-VIP 57
EURCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 225
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 11K
GBPNZD-VIP 36K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 27K
EURUSD-VIP 17K
AUDCHF-VIP 15K
AUDNZD-VIP 19K
USDSGD-VIP 3.8K
EURCHF-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 626
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +277.58 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +73.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -195.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.19 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 19:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 16:12
No swaps are charged on the signal account
