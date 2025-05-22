シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Copy Fdb Invest
Firmiano Diniz Borges

Copy Fdb Invest

Firmiano Diniz Borges
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 62%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
703
利益トレード:
588 (83.64%)
損失トレード:
115 (16.36%)
ベストトレード:
160.12 USD
最悪のトレード:
-713.28 USD
総利益:
9 200.15 USD (87 325 pips)
総損失:
-5 510.95 USD (33 893 pips)
最大連続の勝ち:
70 (495.73 USD)
最大連続利益:
807.18 USD (31)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
98.73%
最大入金額:
6.25%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.58
長いトレード:
358 (50.92%)
短いトレード:
345 (49.08%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
5.25 USD
平均利益:
15.65 USD
平均損失:
-47.92 USD
最大連続の負け:
13 (-165.92 USD)
最大連続損失:
-713.28 USD (1)
月間成長:
11.26%
年間予想:
136.63%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
157.29 USD
最大の:
806.12 USD (8.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.87% (715.98 USD)
エクイティによる:
29.99% (1 984.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCADxx 391
AUDCADxx 296
AUDNZDxx 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCADxx 1.4K
AUDCADxx 2.2K
AUDNZDxx 97
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCADxx 18K
AUDCADxx 34K
AUDNZDxx 2.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +160.12 USD
最悪のトレード: -713 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +495.73 USD
最大連続損失: -165.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Disclaimer:

- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
レビューなし
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
