トレード:
703
利益トレード:
588 (83.64%)
損失トレード:
115 (16.36%)
ベストトレード:
160.12 USD
最悪のトレード:
-713.28 USD
総利益:
9 200.15 USD (87 325 pips)
総損失:
-5 510.95 USD (33 893 pips)
最大連続の勝ち:
70 (495.73 USD)
最大連続利益:
807.18 USD (31)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
98.73%
最大入金額:
6.25%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.58
長いトレード:
358 (50.92%)
短いトレード:
345 (49.08%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
5.25 USD
平均利益:
15.65 USD
平均損失:
-47.92 USD
最大連続の負け:
13 (-165.92 USD)
最大連続損失:
-713.28 USD (1)
月間成長:
11.26%
年間予想:
136.63%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
157.29 USD
最大の:
806.12 USD (8.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.87% (715.98 USD)
エクイティによる:
29.99% (1 984.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|391
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|1.4K
|AUDCADxx
|2.2K
|AUDNZDxx
|97
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|18K
|AUDCADxx
|34K
|AUDNZDxx
|2.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
ベストトレード: +160.12 USD
最悪のトレード: -713 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +495.73 USD
最大連続損失: -165.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Disclaimer:
- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
