- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
703
盈利交易:
588 (83.64%)
亏损交易:
115 (16.36%)
最好交易:
160.12 USD
最差交易:
-713.28 USD
毛利:
9 200.15 USD (87 325 pips)
毛利亏损:
-5 510.95 USD (33 893 pips)
最大连续赢利:
70 (495.73 USD)
最大连续盈利:
807.18 USD (31)
夏普比率:
0.14
交易活动:
98.73%
最大入金加载:
6.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.58
长期交易:
358 (50.92%)
短期交易:
345 (49.08%)
利润因子:
1.67
预期回报:
5.25 USD
平均利润:
15.65 USD
平均损失:
-47.92 USD
最大连续失误:
13 (-165.92 USD)
最大连续亏损:
-713.28 USD (1)
每月增长:
11.26%
年度预测:
136.63%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
157.29 USD
最大值:
806.12 USD (8.24%)
相对跌幅:
结余:
9.87% (715.98 USD)
净值:
29.99% (1 984.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|391
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|1.4K
|AUDCADxx
|2.2K
|AUDNZDxx
|97
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|18K
|AUDCADxx
|34K
|AUDNZDxx
|2.2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.12 USD
最差交易: -713 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +495.73 USD
最大连续亏损: -165.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Disclaimer:
- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
没有评论
