- 자본
- 축소
트레이드:
708
이익 거래:
592 (83.61%)
손실 거래:
116 (16.38%)
최고의 거래:
160.12 USD
최악의 거래:
-713.28 USD
총 수익:
9 592.71 USD (88 319 pips)
총 손실:
-5 797.54 USD (34 495 pips)
연속 최대 이익:
70 (495.73 USD)
연속 최대 이익:
807.18 USD (31)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
98.73%
최대 입금량:
6.25%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.71
롱(주식매수):
362 (51.13%)
숏(주식차입매도):
346 (48.87%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
5.36 USD
평균 이익:
16.20 USD
평균 손실:
-49.98 USD
연속 최대 손실:
13 (-165.92 USD)
연속 최대 손실:
-713.28 USD (1)
월별 성장률:
10.66%
연간 예측:
129.37%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
157.29 USD
최대한의:
806.12 USD (8.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.87% (715.98 USD)
자본금별:
29.99% (1 984.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|396
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADxx
|1.5K
|AUDCADxx
|2.2K
|AUDNZDxx
|97
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADxx
|18K
|AUDCADxx
|34K
|AUDNZDxx
|2.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Disclaimer:
- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
64%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
38
96%
708
83%
99%
1.65
5.36
USD
USD
30%
1:500