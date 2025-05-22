- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
703
Gewinntrades:
588 (83.64%)
Verlusttrades:
115 (16.36%)
Bester Trade:
160.12 USD
Schlechtester Trade:
-713.28 USD
Bruttoprofit:
9 200.15 USD (87 325 pips)
Bruttoverlust:
-5 510.95 USD (33 893 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (495.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
807.18 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
98.73%
Max deposit load:
6.25%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.58
Long-Positionen:
358 (50.92%)
Short-Positionen:
345 (49.08%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
5.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-47.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-165.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-713.28 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.26%
Jahresprognose:
136.63%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
157.29 USD
Maximaler:
806.12 USD (8.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.87% (715.98 USD)
Kapital:
29.99% (1 984.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|391
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCADxx
|1.4K
|AUDCADxx
|2.2K
|AUDNZDxx
|97
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCADxx
|18K
|AUDCADxx
|34K
|AUDNZDxx
|2.2K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Disclaimer:
- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
