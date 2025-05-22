SinaisSeções
Firmiano Diniz Borges

Copy Fdb Invest

Firmiano Diniz Borges
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 62%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
703
Negociações com lucro:
588 (83.64%)
Negociações com perda:
115 (16.36%)
Melhor negociação:
160.12 USD
Pior negociação:
-713.28 USD
Lucro bruto:
9 200.15 USD (87 325 pips)
Perda bruta:
-5 510.95 USD (33 893 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (495.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
807.18 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
98.73%
Depósito máximo carregado:
6.25%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.58
Negociações longas:
358 (50.92%)
Negociações curtas:
345 (49.08%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
5.25 USD
Lucro médio:
15.65 USD
Perda média:
-47.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-165.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-713.28 USD (1)
Crescimento mensal:
11.26%
Previsão anual:
136.63%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
157.29 USD
Máximo:
806.12 USD (8.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.87% (715.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.99% (1 984.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 391
AUDCADxx 296
AUDNZDxx 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 1.4K
AUDCADxx 2.2K
AUDNZDxx 97
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 18K
AUDCADxx 34K
AUDNZDxx 2.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +160.12 USD
Pior negociação: -713 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +495.73 USD
Máxima perda consecutiva: -165.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Disclaimer:

- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Sem comentários
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
