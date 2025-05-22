- Crescimento
Negociações:
703
Negociações com lucro:
588 (83.64%)
Negociações com perda:
115 (16.36%)
Melhor negociação:
160.12 USD
Pior negociação:
-713.28 USD
Lucro bruto:
9 200.15 USD (87 325 pips)
Perda bruta:
-5 510.95 USD (33 893 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (495.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
807.18 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
98.73%
Depósito máximo carregado:
6.25%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.58
Negociações longas:
358 (50.92%)
Negociações curtas:
345 (49.08%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
5.25 USD
Lucro médio:
15.65 USD
Perda média:
-47.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-165.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-713.28 USD (1)
Crescimento mensal:
11.26%
Previsão anual:
136.63%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
157.29 USD
Máximo:
806.12 USD (8.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.87% (715.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.99% (1 984.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|391
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCADxx
|1.4K
|AUDCADxx
|2.2K
|AUDNZDxx
|97
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCADxx
|18K
|AUDCADxx
|34K
|AUDNZDxx
|2.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +160.12 USD
Pior negociação: -713 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +495.73 USD
Máxima perda consecutiva: -165.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Disclaimer:
- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Sem comentários
