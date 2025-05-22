SeñalesSecciones
Firmiano Diniz Borges

Copy Fdb Invest

Firmiano Diniz Borges
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 62%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
703
Transacciones Rentables:
588 (83.64%)
Transacciones Irrentables:
115 (16.36%)
Mejor transacción:
160.12 USD
Peor transacción:
-713.28 USD
Beneficio Bruto:
9 200.15 USD (87 325 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 510.95 USD (33 893 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (495.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
807.18 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
98.73%
Carga máxima del depósito:
6.25%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.58
Transacciones Largas:
358 (50.92%)
Transacciones Cortas:
345 (49.08%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
5.25 USD
Beneficio medio:
15.65 USD
Pérdidas medias:
-47.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-165.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-713.28 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.26%
Pronóstico anual:
136.63%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
157.29 USD
Máxima:
806.12 USD (8.24%)
Reducción relativa:
De balance:
9.87% (715.98 USD)
De fondos:
29.99% (1 984.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADxx 391
AUDCADxx 296
AUDNZDxx 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADxx 1.4K
AUDCADxx 2.2K
AUDNZDxx 97
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADxx 18K
AUDCADxx 34K
AUDNZDxx 2.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +160.12 USD
Peor transacción: -713 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +495.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -165.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Disclaimer:

- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
No hay comentarios
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
