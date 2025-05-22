- Crescita
Trade:
329
Profit Trade:
281 (85.41%)
Loss Trade:
48 (14.59%)
Best Trade:
125.97 USD
Worst Trade:
-170.90 USD
Profitto lordo:
4 262.48 USD (39 262 pips)
Perdita lorda:
-1 954.55 USD (14 708 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (536.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
536.91 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
97.73%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.81
Long Trade:
159 (48.33%)
Short Trade:
170 (51.67%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
7.01 USD
Profitto medio:
15.17 USD
Perdita media:
-40.72 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-289.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.99 USD (6)
Crescita mensile:
4.32%
Previsione annuale:
52.37%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.29 USD
Massimale:
479.46 USD (4.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.94% (479.46 USD)
Per equità:
25.18% (2 318.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|175
|AUDCADxx
|153
|AUDNZDxx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADxx
|795
|AUDCADxx
|1.5K
|AUDNZDxx
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADxx
|8.8K
|AUDCADxx
|15K
|AUDNZDxx
|243
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +125.97 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +536.91 USD
Massima perdita consecutiva: -289.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Disclaimer:
- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
33%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
24
97%
329
85%
98%
2.18
7.01
USD
USD
25%
1:500