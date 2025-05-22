SegnaliSezioni
Firmiano Diniz Borges

Copy Fdb Invest

Firmiano Diniz Borges
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 33%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
329
Profit Trade:
281 (85.41%)
Loss Trade:
48 (14.59%)
Best Trade:
125.97 USD
Worst Trade:
-170.90 USD
Profitto lordo:
4 262.48 USD (39 262 pips)
Perdita lorda:
-1 954.55 USD (14 708 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (536.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
536.91 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
97.73%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.81
Long Trade:
159 (48.33%)
Short Trade:
170 (51.67%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
7.01 USD
Profitto medio:
15.17 USD
Perdita media:
-40.72 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-289.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.99 USD (6)
Crescita mensile:
4.32%
Previsione annuale:
52.37%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.29 USD
Massimale:
479.46 USD (4.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.94% (479.46 USD)
Per equità:
25.18% (2 318.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADxx 175
AUDCADxx 153
AUDNZDxx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADxx 795
AUDCADxx 1.5K
AUDNZDxx 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADxx 8.8K
AUDCADxx 15K
AUDNZDxx 243
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.97 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +536.91 USD
Massima perdita consecutiva: -289.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Disclaimer:

- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Non ci sono recensioni
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
