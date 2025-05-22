- Прирост
Всего трейдов:
703
Прибыльных трейдов:
588 (83.64%)
Убыточных трейдов:
115 (16.36%)
Лучший трейд:
160.12 USD
Худший трейд:
-713.28 USD
Общая прибыль:
9 200.15 USD (87 325 pips)
Общий убыток:
-5 510.95 USD (33 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (495.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
807.18 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
98.73%
Макс. загрузка депозита:
6.25%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.58
Длинных трейдов:
358 (50.92%)
Коротких трейдов:
345 (49.08%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
5.25 USD
Средняя прибыль:
15.65 USD
Средний убыток:
-47.92 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-165.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-713.28 USD (1)
Прирост в месяц:
11.26%
Годовой прогноз:
136.63%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
157.29 USD
Максимальная:
806.12 USD (8.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.87% (715.98 USD)
По эквити:
29.99% (1 984.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|391
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|1.4K
|AUDCADxx
|2.2K
|AUDNZDxx
|97
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|18K
|AUDCADxx
|34K
|AUDNZDxx
|2.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Disclaimer:
- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
