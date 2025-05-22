СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Copy Fdb Invest
Firmiano Diniz Borges

Copy Fdb Invest

Firmiano Diniz Borges
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 62%
4xCube-MT5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
703
Прибыльных трейдов:
588 (83.64%)
Убыточных трейдов:
115 (16.36%)
Лучший трейд:
160.12 USD
Худший трейд:
-713.28 USD
Общая прибыль:
9 200.15 USD (87 325 pips)
Общий убыток:
-5 510.95 USD (33 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (495.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
807.18 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
98.73%
Макс. загрузка депозита:
6.25%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.58
Длинных трейдов:
358 (50.92%)
Коротких трейдов:
345 (49.08%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
5.25 USD
Средняя прибыль:
15.65 USD
Средний убыток:
-47.92 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-165.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-713.28 USD (1)
Прирост в месяц:
11.26%
Годовой прогноз:
136.63%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
157.29 USD
Максимальная:
806.12 USD (8.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.87% (715.98 USD)
По эквити:
29.99% (1 984.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 391
AUDCADxx 296
AUDNZDxx 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 1.4K
AUDCADxx 2.2K
AUDNZDxx 97
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 18K
AUDCADxx 34K
AUDNZDxx 2.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.12 USD
Худший трейд: -713 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +495.73 USD
Макс. убыток в серии: -165.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Disclaimer:

- Risk Disclosure:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Copy Fdb Invest
1000 USD в месяц
62%
0
0
USD
8.1K
USD
37
96%
703
83%
99%
1.66
5.25
USD
30%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.