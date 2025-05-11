- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
775
利益トレード:
625 (80.64%)
損失トレード:
150 (19.35%)
ベストトレード:
1 437.30 USD
最悪のトレード:
-237.68 USD
総利益:
5 775.35 USD (169 733 pips)
総損失:
-2 204.77 USD (96 621 pips)
最大連続の勝ち:
29 (76.14 USD)
最大連続利益:
2 007.94 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.65
長いトレード:
365 (47.10%)
短いトレード:
410 (52.90%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
4.61 USD
平均利益:
9.24 USD
平均損失:
-14.70 USD
最大連続の負け:
8 (-1 271.76 USD)
最大連続損失:
-1 271.76 USD (8)
月間成長:
2.02%
年間予想:
24.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.82 USD
最大の:
1 345.69 USD (5.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.68% (1 345.69 USD)
エクイティによる:
25.52% (5 125.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|265
|EURJPY-VIP
|212
|NZDCAD-VIP
|70
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|47
|AUDUSD-VIP
|33
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDNZD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|20
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCNH-VIP
|64
|EURJPY-VIP
|347
|NZDCAD-VIP
|327
|AUDCAD-VIP
|320
|USDCHF-VIP
|658
|AUDUSD-VIP
|295
|NZDUSD-VIP
|218
|AUDNZD-VIP
|697
|EURCHF-VIP
|197
|AUDCHF-VIP
|134
|CADCHF-VIP
|312
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCNH-VIP
|3.7K
|EURJPY-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|7.9K
|AUDCHF-VIP
|2.8K
|CADCHF-VIP
|1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 437.30 USD
最悪のトレード: -238 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +76.14 USD
最大連続損失: -1 271.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
