シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STEVE_M RKDM_10YR VT118
Yui Ming Wan

STEVE_M RKDM_10YR VT118

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
775
利益トレード:
625 (80.64%)
損失トレード:
150 (19.35%)
ベストトレード:
1 437.30 USD
最悪のトレード:
-237.68 USD
総利益:
5 775.35 USD (169 733 pips)
総損失:
-2 204.77 USD (96 621 pips)
最大連続の勝ち:
29 (76.14 USD)
最大連続利益:
2 007.94 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.65
長いトレード:
365 (47.10%)
短いトレード:
410 (52.90%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
4.61 USD
平均利益:
9.24 USD
平均損失:
-14.70 USD
最大連続の負け:
8 (-1 271.76 USD)
最大連続損失:
-1 271.76 USD (8)
月間成長:
2.02%
年間予想:
24.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.82 USD
最大の:
1 345.69 USD (5.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.68% (1 345.69 USD)
エクイティによる:
25.52% (5 125.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCNH-VIP 265
EURJPY-VIP 212
NZDCAD-VIP 70
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 47
AUDUSD-VIP 33
NZDUSD-VIP 26
AUDNZD-VIP 23
EURCHF-VIP 20
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCNH-VIP 64
EURJPY-VIP 347
NZDCAD-VIP 327
AUDCAD-VIP 320
USDCHF-VIP 658
AUDUSD-VIP 295
NZDUSD-VIP 218
AUDNZD-VIP 697
EURCHF-VIP 197
AUDCHF-VIP 134
CADCHF-VIP 312
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCNH-VIP 3.7K
EURJPY-VIP 16K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 7.9K
AUDCHF-VIP 2.8K
CADCHF-VIP 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 437.30 USD
最悪のトレード: -238 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +76.14 USD
最大連続損失: -1 271.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

