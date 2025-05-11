- 자본
- 축소
트레이드:
790
이익 거래:
637 (80.63%)
손실 거래:
153 (19.37%)
최고의 거래:
1 437.30 USD
최악의 거래:
-237.68 USD
총 수익:
5 889.36 USD (173 127 pips)
총 손실:
-2 218.16 USD (97 653 pips)
연속 최대 이익:
29 (76.14 USD)
연속 최대 이익:
2 007.94 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.66%
최근 거래:
36 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.73
롱(주식매수):
373 (47.22%)
숏(주식차입매도):
417 (52.78%)
수익 요인:
2.66
기대수익:
4.65 USD
평균 이익:
9.25 USD
평균 손실:
-14.50 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 271.76 USD)
연속 최대 손실:
-1 271.76 USD (8)
월별 성장률:
2.44%
연간 예측:
29.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.82 USD
최대한의:
1 345.69 USD (5.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.68% (1 345.69 USD)
자본금별:
25.52% (5 125.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|265
|EURJPY-VIP
|217
|NZDCAD-VIP
|72
|AUDCAD-VIP
|60
|USDCHF-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|33
|NZDUSD-VIP
|28
|AUDNZD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|21
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCNH-VIP
|64
|EURJPY-VIP
|354
|NZDCAD-VIP
|335
|AUDCAD-VIP
|323
|USDCHF-VIP
|726
|AUDUSD-VIP
|295
|NZDUSD-VIP
|234
|AUDNZD-VIP
|697
|EURCHF-VIP
|197
|AUDCHF-VIP
|134
|CADCHF-VIP
|312
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCNH-VIP
|3.7K
|EURJPY-VIP
|17K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.8K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|8.2K
|AUDCHF-VIP
|2.8K
|CADCHF-VIP
|1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 437.30 USD
최악의 거래: -238 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +76.14 USD
연속 최대 손실: -1 271.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
19%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
35
100%
790
80%
100%
2.65
4.65
USD
USD
26%
1:500