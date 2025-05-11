- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
775
Negociações com lucro:
625 (80.64%)
Negociações com perda:
150 (19.35%)
Melhor negociação:
1 437.30 USD
Pior negociação:
-237.68 USD
Lucro bruto:
5 775.35 USD (169 733 pips)
Perda bruta:
-2 204.77 USD (96 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (76.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 007.94 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.65
Negociações longas:
365 (47.10%)
Negociações curtas:
410 (52.90%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
4.61 USD
Lucro médio:
9.24 USD
Perda média:
-14.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 271.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 271.76 USD (8)
Crescimento mensal:
2.02%
Previsão anual:
24.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.82 USD
Máximo:
1 345.69 USD (5.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.68% (1 345.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.52% (5 125.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|265
|EURJPY-VIP
|212
|NZDCAD-VIP
|70
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|47
|AUDUSD-VIP
|33
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDNZD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|20
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCNH-VIP
|64
|EURJPY-VIP
|347
|NZDCAD-VIP
|327
|AUDCAD-VIP
|320
|USDCHF-VIP
|658
|AUDUSD-VIP
|295
|NZDUSD-VIP
|218
|AUDNZD-VIP
|697
|EURCHF-VIP
|197
|AUDCHF-VIP
|134
|CADCHF-VIP
|312
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCNH-VIP
|3.7K
|EURJPY-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|7.9K
|AUDCHF-VIP
|2.8K
|CADCHF-VIP
|1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 437.30 USD
Pior negociação: -238 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +76.14 USD
Máxima perda consecutiva: -1 271.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
