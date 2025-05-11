SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / STEVE_M RKDM_10YR VT118
Yui Ming Wan

STEVE_M RKDM_10YR VT118

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
775
Negociações com lucro:
625 (80.64%)
Negociações com perda:
150 (19.35%)
Melhor negociação:
1 437.30 USD
Pior negociação:
-237.68 USD
Lucro bruto:
5 775.35 USD (169 733 pips)
Perda bruta:
-2 204.77 USD (96 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (76.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 007.94 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.65
Negociações longas:
365 (47.10%)
Negociações curtas:
410 (52.90%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
4.61 USD
Lucro médio:
9.24 USD
Perda média:
-14.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 271.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 271.76 USD (8)
Crescimento mensal:
2.02%
Previsão anual:
24.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.82 USD
Máximo:
1 345.69 USD (5.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.68% (1 345.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.52% (5 125.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCNH-VIP 265
EURJPY-VIP 212
NZDCAD-VIP 70
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 47
AUDUSD-VIP 33
NZDUSD-VIP 26
AUDNZD-VIP 23
EURCHF-VIP 20
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCNH-VIP 64
EURJPY-VIP 347
NZDCAD-VIP 327
AUDCAD-VIP 320
USDCHF-VIP 658
AUDUSD-VIP 295
NZDUSD-VIP 218
AUDNZD-VIP 697
EURCHF-VIP 197
AUDCHF-VIP 134
CADCHF-VIP 312
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCNH-VIP 3.7K
EURJPY-VIP 16K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 7.9K
AUDCHF-VIP 2.8K
CADCHF-VIP 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 437.30 USD
Pior negociação: -238 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +76.14 USD
Máxima perda consecutiva: -1 271.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 22:51
No swaps are charged
2025.05.27 22:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 01:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 22:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
