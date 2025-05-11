SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STEVE_M RKDM_10YR VT118
Yui Ming Wan

STEVE_M RKDM_10YR VT118

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
VTMarkets-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
512
Profit Trade:
421 (82.22%)
Loss Trade:
91 (17.77%)
Best Trade:
110.80 USD
Worst Trade:
-24.21 USD
Profitto lordo:
2 290.08 USD (109 676 pips)
Perdita lorda:
-475.83 USD (50 100 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (76.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
34.45
Long Trade:
241 (47.07%)
Short Trade:
271 (52.93%)
Fattore di profitto:
4.81
Profitto previsto:
3.54 USD
Profitto medio:
5.44 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-52.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.66 USD (3)
Crescita mensile:
1.88%
Previsione annuale:
22.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.82 USD
Massimale:
52.66 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (52.66 USD)
Per equità:
4.57% (930.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCNH-VIP 194
EURJPY-VIP 130
NZDCAD-VIP 44
AUDCAD-VIP 36
USDCHF-VIP 32
AUDUSD-VIP 25
NZDUSD-VIP 21
EURCHF-VIP 16
AUDNZD-VIP 6
AUDCHF-VIP 5
CADCHF-VIP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCNH-VIP 53
EURJPY-VIP 178
NZDCAD-VIP 198
AUDCAD-VIP 204
USDCHF-VIP 491
AUDUSD-VIP 225
NZDUSD-VIP 180
EURCHF-VIP 150
AUDNZD-VIP 34
AUDCHF-VIP 77
CADCHF-VIP 24
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCNH-VIP 1K
EURJPY-VIP 7.7K
NZDCAD-VIP 9K
AUDCAD-VIP 6.1K
USDCHF-VIP 9.8K
AUDUSD-VIP 8.9K
NZDUSD-VIP 7.9K
EURCHF-VIP 6.5K
AUDNZD-VIP 1.6K
AUDCHF-VIP 715
CADCHF-VIP 971
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.80 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.14 USD
Massima perdita consecutiva: -52.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 22:51
No swaps are charged
2025.05.27 22:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 01:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 22:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
STEVE_M RKDM_10YR VT118
30USD al mese
9%
0
0
USD
20K
USD
20
100%
512
82%
100%
4.81
3.54
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.