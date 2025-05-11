- Прирост
Всего трейдов:
774
Прибыльных трейдов:
624 (80.62%)
Убыточных трейдов:
150 (19.38%)
Лучший трейд:
1 437.30 USD
Худший трейд:
-237.68 USD
Общая прибыль:
5 771.96 USD (169 488 pips)
Общий убыток:
-2 204.77 USD (96 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (76.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 007.94 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.23%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
365 (47.16%)
Коротких трейдов:
409 (52.84%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
4.61 USD
Средняя прибыль:
9.25 USD
Средний убыток:
-14.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 271.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 271.76 USD (8)
Прирост в месяц:
5.45%
Годовой прогноз:
66.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.82 USD
Максимальная:
1 345.69 USD (5.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.68% (1 345.69 USD)
По эквити:
25.52% (5 125.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|265
|EURJPY-VIP
|212
|NZDCAD-VIP
|69
|AUDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|47
|AUDUSD-VIP
|33
|NZDUSD-VIP
|26
|AUDNZD-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|20
|AUDCHF-VIP
|11
|CADCHF-VIP
|9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCNH-VIP
|64
|EURJPY-VIP
|347
|NZDCAD-VIP
|324
|AUDCAD-VIP
|320
|USDCHF-VIP
|658
|AUDUSD-VIP
|295
|NZDUSD-VIP
|218
|AUDNZD-VIP
|697
|EURCHF-VIP
|197
|AUDCHF-VIP
|134
|CADCHF-VIP
|312
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCNH-VIP
|3.7K
|EURJPY-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|7.9K
|AUDCHF-VIP
|2.8K
|CADCHF-VIP
|1.4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 437.30 USD
Худший трейд: -238 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +76.14 USD
Макс. убыток в серии: -1 271.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
