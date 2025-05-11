SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / STEVE_M RKDM_10YR VT118
Yui Ming Wan

STEVE_M RKDM_10YR VT118

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
775
Gewinntrades:
625 (80.64%)
Verlusttrades:
150 (19.35%)
Bester Trade:
1 437.30 USD
Schlechtester Trade:
-237.68 USD
Bruttoprofit:
5 775.35 USD (169 733 pips)
Bruttoverlust:
-2 204.77 USD (96 621 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (76.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 007.94 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.23%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
2.65
Long-Positionen:
365 (47.10%)
Short-Positionen:
410 (52.90%)
Profit-Faktor:
2.62
Mathematische Gewinnerwartung:
4.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 271.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 271.76 USD (8)
Wachstum pro Monat :
2.02%
Jahresprognose:
24.50%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.82 USD
Maximaler:
1 345.69 USD (5.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.68% (1 345.69 USD)
Kapital:
25.52% (5 125.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCNH-VIP 265
EURJPY-VIP 212
NZDCAD-VIP 70
AUDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 47
AUDUSD-VIP 33
NZDUSD-VIP 26
AUDNZD-VIP 23
EURCHF-VIP 20
AUDCHF-VIP 11
CADCHF-VIP 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCNH-VIP 64
EURJPY-VIP 347
NZDCAD-VIP 327
AUDCAD-VIP 320
USDCHF-VIP 658
AUDUSD-VIP 295
NZDUSD-VIP 218
AUDNZD-VIP 697
EURCHF-VIP 197
AUDCHF-VIP 134
CADCHF-VIP 312
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCNH-VIP 3.7K
EURJPY-VIP 16K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 7.9K
AUDCHF-VIP 2.8K
CADCHF-VIP 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 437.30 USD
Schlechtester Trade: -238 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +76.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 271.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 22:51
No swaps are charged
2025.05.27 22:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 01:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 22:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.11 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 14:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
