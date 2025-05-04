- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 169
利益トレード:
1 742 (80.31%)
損失トレード:
427 (19.69%)
ベストトレード:
277.58 USD
最悪のトレード:
-88.24 USD
総利益:
10 185.86 USD (442 943 pips)
総損失:
-4 304.92 USD (270 764 pips)
最大連続の勝ち:
37 (35.57 USD)
最大連続利益:
319.52 USD (16)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
20.58
長いトレード:
1 129 (52.05%)
短いトレード:
1 040 (47.95%)
プロフィットファクター:
2.37
期待されたペイオフ:
2.71 USD
平均利益:
5.85 USD
平均損失:
-10.08 USD
最大連続の負け:
5 (-122.51 USD)
最大連続損失:
-285.81 USD (4)
月間成長:
2.22%
年間予想:
26.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
285.81 USD (1.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.36% (285.81 USD)
エクイティによる:
7.67% (1 550.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|650
|EURJPY-VIP
|472
|GBPNZD-VIP
|383
|AUDCAD-VIP
|167
|USDSGD-VIP
|134
|EURUSD-VIP
|107
|AUDUSD-VIP
|73
|AUDSGD-VIP
|69
|NZDUSD-VIP
|38
|AUDCHF-VIP
|33
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|746
|EURJPY-VIP
|625
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|540
|USDSGD-VIP
|528
|EURUSD-VIP
|869
|AUDUSD-VIP
|682
|AUDSGD-VIP
|59
|NZDUSD-VIP
|43
|AUDCHF-VIP
|93
|CADCHF-VIP
|277
|EURCHF-VIP
|170
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|42K
|AUDCAD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|21K
|EURUSD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|21K
|AUDSGD-VIP
|4.8K
|NZDUSD-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|4.4K
|CADCHF-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +277.58 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +35.57 USD
最大連続損失: -122.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
31%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
100%
2 169
80%
100%
2.36
2.71
USD
USD
8%
1:500