Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 169
利益トレード:
1 742 (80.31%)
損失トレード:
427 (19.69%)
ベストトレード:
277.58 USD
最悪のトレード:
-88.24 USD
総利益:
10 185.86 USD (442 943 pips)
総損失:
-4 304.92 USD (270 764 pips)
最大連続の勝ち:
37 (35.57 USD)
最大連続利益:
319.52 USD (16)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
20.58
長いトレード:
1 129 (52.05%)
短いトレード:
1 040 (47.95%)
プロフィットファクター:
2.37
期待されたペイオフ:
2.71 USD
平均利益:
5.85 USD
平均損失:
-10.08 USD
最大連続の負け:
5 (-122.51 USD)
最大連続損失:
-285.81 USD (4)
月間成長:
2.22%
年間予想:
26.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
285.81 USD (1.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.36% (285.81 USD)
エクイティによる:
7.67% (1 550.98 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 650
EURJPY-VIP 472
GBPNZD-VIP 383
AUDCAD-VIP 167
USDSGD-VIP 134
EURUSD-VIP 107
AUDUSD-VIP 73
AUDSGD-VIP 69
NZDUSD-VIP 38
AUDCHF-VIP 33
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 746
EURJPY-VIP 625
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 540
USDSGD-VIP 528
EURUSD-VIP 869
AUDUSD-VIP 682
AUDSGD-VIP 59
NZDUSD-VIP 43
AUDCHF-VIP 93
CADCHF-VIP 277
EURCHF-VIP 170
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 16K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 42K
AUDCAD-VIP 20K
USDSGD-VIP 21K
EURUSD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 21K
AUDSGD-VIP 4.8K
NZDUSD-VIP 2K
AUDCHF-VIP 4.4K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +277.58 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +35.57 USD
最大連続損失: -122.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 22:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
