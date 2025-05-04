SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 169
Negociações com lucro:
1 742 (80.31%)
Negociações com perda:
427 (19.69%)
Melhor negociação:
277.58 USD
Pior negociação:
-88.24 USD
Lucro bruto:
10 185.86 USD (442 943 pips)
Perda bruta:
-4 304.92 USD (270 764 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (35.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
319.52 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
20.58
Negociações longas:
1 129 (52.05%)
Negociações curtas:
1 040 (47.95%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
2.71 USD
Lucro médio:
5.85 USD
Perda média:
-10.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-122.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-285.81 USD (4)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
285.81 USD (1.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.36% (285.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.67% (1 550.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 650
EURJPY-VIP 472
GBPNZD-VIP 383
AUDCAD-VIP 167
USDSGD-VIP 134
EURUSD-VIP 107
AUDUSD-VIP 73
AUDSGD-VIP 69
NZDUSD-VIP 38
AUDCHF-VIP 33
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 746
EURJPY-VIP 625
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 540
USDSGD-VIP 528
EURUSD-VIP 869
AUDUSD-VIP 682
AUDSGD-VIP 59
NZDUSD-VIP 43
AUDCHF-VIP 93
CADCHF-VIP 277
EURCHF-VIP 170
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 16K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 42K
AUDCAD-VIP 20K
USDSGD-VIP 21K
EURUSD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 21K
AUDSGD-VIP 4.8K
NZDUSD-VIP 2K
AUDCHF-VIP 4.4K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +277.58 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +35.57 USD
Máxima perda consecutiva: -122.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 22:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029
30 USD por mês
31%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
2 169
80%
100%
2.36
2.71
USD
8%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.