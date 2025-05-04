- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 169
Negociações com lucro:
1 742 (80.31%)
Negociações com perda:
427 (19.69%)
Melhor negociação:
277.58 USD
Pior negociação:
-88.24 USD
Lucro bruto:
10 185.86 USD (442 943 pips)
Perda bruta:
-4 304.92 USD (270 764 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (35.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
319.52 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
20.58
Negociações longas:
1 129 (52.05%)
Negociações curtas:
1 040 (47.95%)
Fator de lucro:
2.37
Valor esperado:
2.71 USD
Lucro médio:
5.85 USD
Perda média:
-10.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-122.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-285.81 USD (4)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
285.81 USD (1.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.36% (285.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.67% (1 550.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|650
|EURJPY-VIP
|472
|GBPNZD-VIP
|383
|AUDCAD-VIP
|167
|USDSGD-VIP
|134
|EURUSD-VIP
|107
|AUDUSD-VIP
|73
|AUDSGD-VIP
|69
|NZDUSD-VIP
|38
|AUDCHF-VIP
|33
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|746
|EURJPY-VIP
|625
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|540
|USDSGD-VIP
|528
|EURUSD-VIP
|869
|AUDUSD-VIP
|682
|AUDSGD-VIP
|59
|NZDUSD-VIP
|43
|AUDCHF-VIP
|93
|CADCHF-VIP
|277
|EURCHF-VIP
|170
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|42K
|AUDCAD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|21K
|EURUSD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|21K
|AUDSGD-VIP
|4.8K
|NZDUSD-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|4.4K
|CADCHF-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +277.58 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +35.57 USD
Máxima perda consecutiva: -122.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
