- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 164
Прибыльных трейдов:
1 738 (80.31%)
Убыточных трейдов:
426 (19.69%)
Лучший трейд:
277.58 USD
Худший трейд:
-88.24 USD
Общая прибыль:
10 171.82 USD (442 048 pips)
Общий убыток:
-4 297.12 USD (270 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (35.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
319.52 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
20.55
Длинных трейдов:
1 127 (52.08%)
Коротких трейдов:
1 037 (47.92%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
2.71 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-10.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-122.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-285.81 USD (4)
Прирост в месяц:
2.92%
Годовой прогноз:
35.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
285.81 USD (1.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (285.81 USD)
По эквити:
7.67% (1 550.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|650
|EURJPY-VIP
|468
|GBPNZD-VIP
|382
|AUDCAD-VIP
|167
|USDSGD-VIP
|134
|EURUSD-VIP
|107
|AUDUSD-VIP
|73
|AUDSGD-VIP
|69
|NZDUSD-VIP
|38
|AUDCHF-VIP
|33
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|746
|EURJPY-VIP
|622
|GBPNZD-VIP
|1.2K
|AUDCAD-VIP
|540
|USDSGD-VIP
|528
|EURUSD-VIP
|869
|AUDUSD-VIP
|682
|AUDSGD-VIP
|59
|NZDUSD-VIP
|43
|AUDCHF-VIP
|93
|CADCHF-VIP
|277
|EURCHF-VIP
|170
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|14K
|GBPNZD-VIP
|42K
|AUDCAD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|21K
|EURUSD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|21K
|AUDSGD-VIP
|4.8K
|NZDUSD-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|4.4K
|CADCHF-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +277.58 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +35.57 USD
Макс. убыток в серии: -122.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
100%
2 164
80%
100%
2.36
2.71
USD
USD
8%
1:500