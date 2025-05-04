СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 164
Прибыльных трейдов:
1 738 (80.31%)
Убыточных трейдов:
426 (19.69%)
Лучший трейд:
277.58 USD
Худший трейд:
-88.24 USD
Общая прибыль:
10 171.82 USD (442 048 pips)
Общий убыток:
-4 297.12 USD (270 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (35.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
319.52 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
20.55
Длинных трейдов:
1 127 (52.08%)
Коротких трейдов:
1 037 (47.92%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
2.71 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-10.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-122.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-285.81 USD (4)
Прирост в месяц:
2.92%
Годовой прогноз:
35.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
285.81 USD (1.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (285.81 USD)
По эквити:
7.67% (1 550.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 650
EURJPY-VIP 468
GBPNZD-VIP 382
AUDCAD-VIP 167
USDSGD-VIP 134
EURUSD-VIP 107
AUDUSD-VIP 73
AUDSGD-VIP 69
NZDUSD-VIP 38
AUDCHF-VIP 33
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 746
EURJPY-VIP 622
GBPNZD-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 540
USDSGD-VIP 528
EURUSD-VIP 869
AUDUSD-VIP 682
AUDSGD-VIP 59
NZDUSD-VIP 43
AUDCHF-VIP 93
CADCHF-VIP 277
EURCHF-VIP 170
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 16K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 42K
AUDCAD-VIP 20K
USDSGD-VIP 21K
EURUSD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 21K
AUDSGD-VIP 4.8K
NZDUSD-VIP 2K
AUDCHF-VIP 4.4K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +277.58 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +35.57 USD
Макс. убыток в серии: -122.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

