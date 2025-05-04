SignaleKategorien
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 179
Gewinntrades:
1 749 (80.26%)
Verlusttrades:
430 (19.73%)
Bester Trade:
277.58 USD
Schlechtester Trade:
-88.24 USD
Bruttoprofit:
10 231.56 USD (445 000 pips)
Bruttoverlust:
-4 326.83 USD (272 318 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (35.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
319.52 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.75%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
20.66
Long-Positionen:
1 137 (52.18%)
Short-Positionen:
1 042 (47.82%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
2.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-122.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-285.81 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.07%
Jahresprognose:
25.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
285.81 USD (1.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.36% (285.81 USD)
Kapital:
7.67% (1 550.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 656
EURJPY-VIP 472
GBPNZD-VIP 386
AUDCAD-VIP 168
USDSGD-VIP 134
EURUSD-VIP 107
AUDUSD-VIP 73
AUDSGD-VIP 69
NZDUSD-VIP 38
AUDCHF-VIP 33
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 754
EURJPY-VIP 625
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 543
USDSGD-VIP 528
EURUSD-VIP 869
AUDUSD-VIP 682
AUDSGD-VIP 59
NZDUSD-VIP 43
AUDCHF-VIP 93
CADCHF-VIP 277
EURCHF-VIP 170
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 14K
GBPNZD-VIP 43K
AUDCAD-VIP 20K
USDSGD-VIP 21K
EURUSD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 21K
AUDSGD-VIP 4.8K
NZDUSD-VIP 2K
AUDCHF-VIP 4.4K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +277.58 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -122.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 22:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
