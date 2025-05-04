시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 32%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 234
이익 거래:
1 797 (80.43%)
손실 거래:
437 (19.56%)
최고의 거래:
277.58 USD
최악의 거래:
-88.24 USD
총 수익:
10 468.49 USD (454 608 pips)
총 손실:
-4 396.28 USD (276 463 pips)
연속 최대 이익:
37 (35.57 USD)
연속 최대 이익:
319.52 USD (16)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.75%
최근 거래:
46 분 전
주별 거래 수:
59
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
21.25
롱(주식매수):
1 163 (52.06%)
숏(주식차입매도):
1 071 (47.94%)
수익 요인:
2.38
기대수익:
2.72 USD
평균 이익:
5.83 USD
평균 손실:
-10.06 USD
연속 최대 손실:
5 (-122.51 USD)
연속 최대 손실:
-285.81 USD (4)
월별 성장률:
2.19%
연간 예측:
26.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
285.81 USD (1.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.36% (285.81 USD)
자본금별:
7.67% (1 550.98 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 691
EURJPY-VIP 478
GBPNZD-VIP 392
AUDCAD-VIP 170
USDSGD-VIP 135
EURUSD-VIP 111
AUDUSD-VIP 74
AUDSGD-VIP 69
NZDUSD-VIP 38
AUDCHF-VIP 33
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 805
EURJPY-VIP 633
GBPNZD-VIP 1.3K
AUDCAD-VIP 548
USDSGD-VIP 530
EURUSD-VIP 945
AUDUSD-VIP 689
AUDSGD-VIP 59
NZDUSD-VIP 43
AUDCHF-VIP 93
CADCHF-VIP 277
EURCHF-VIP 170
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 18K
EURJPY-VIP 15K
GBPNZD-VIP 44K
AUDCAD-VIP 20K
USDSGD-VIP 21K
EURUSD-VIP 17K
AUDUSD-VIP 22K
AUDSGD-VIP 4.8K
NZDUSD-VIP 2K
AUDCHF-VIP 4.4K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +277.58 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +35.57 USD
연속 최대 손실: -122.51 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 22:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
