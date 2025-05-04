- 자본
- 축소
트레이드:
2 234
이익 거래:
1 797 (80.43%)
손실 거래:
437 (19.56%)
최고의 거래:
277.58 USD
최악의 거래:
-88.24 USD
총 수익:
10 468.49 USD (454 608 pips)
총 손실:
-4 396.28 USD (276 463 pips)
연속 최대 이익:
37 (35.57 USD)
연속 최대 이익:
319.52 USD (16)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.75%
최근 거래:
46 분 전
주별 거래 수:
59
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
21.25
롱(주식매수):
1 163 (52.06%)
숏(주식차입매도):
1 071 (47.94%)
수익 요인:
2.38
기대수익:
2.72 USD
평균 이익:
5.83 USD
평균 손실:
-10.06 USD
연속 최대 손실:
5 (-122.51 USD)
연속 최대 손실:
-285.81 USD (4)
월별 성장률:
2.19%
연간 예측:
26.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
285.81 USD (1.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.36% (285.81 USD)
자본금별:
7.67% (1 550.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|691
|EURJPY-VIP
|478
|GBPNZD-VIP
|392
|AUDCAD-VIP
|170
|USDSGD-VIP
|135
|EURUSD-VIP
|111
|AUDUSD-VIP
|74
|AUDSGD-VIP
|69
|NZDUSD-VIP
|38
|AUDCHF-VIP
|33
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|805
|EURJPY-VIP
|633
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|AUDCAD-VIP
|548
|USDSGD-VIP
|530
|EURUSD-VIP
|945
|AUDUSD-VIP
|689
|AUDSGD-VIP
|59
|NZDUSD-VIP
|43
|AUDCHF-VIP
|93
|CADCHF-VIP
|277
|EURCHF-VIP
|170
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|18K
|EURJPY-VIP
|15K
|GBPNZD-VIP
|44K
|AUDCAD-VIP
|20K
|USDSGD-VIP
|21K
|EURUSD-VIP
|17K
|AUDUSD-VIP
|22K
|AUDSGD-VIP
|4.8K
|NZDUSD-VIP
|2K
|AUDCHF-VIP
|4.4K
|CADCHF-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +277.58 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +35.57 USD
연속 최대 손실: -122.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
