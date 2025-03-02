シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AFSID FX USDJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX USDJPY

Revano Azka Akhmad
レビュー0件
信頼性
50週間
1 / 3.3K USD
月額  69  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 405%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 793
利益トレード:
1 985 (71.07%)
損失トレード:
808 (28.93%)
ベストトレード:
235.33 USD
最悪のトレード:
-32.35 USD
総利益:
6 041.42 USD (261 560 pips)
総損失:
-3 003.13 USD (259 391 pips)
最大連続の勝ち:
20 (6.79 USD)
最大連続利益:
403.85 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
83.43%
最大入金額:
43.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
132
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
13.35
長いトレード:
1 383 (49.52%)
短いトレード:
1 410 (50.48%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
3.04 USD
平均損失:
-3.72 USD
最大連続の負け:
12 (-227.62 USD)
最大連続損失:
-227.62 USD (12)
月間成長:
23.94%
年間予想:
292.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
95.78 USD
最大の:
227.62 USD (8.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.96% (173.44 USD)
エクイティによる:
30.71% (469.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 2793
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 2.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +235.33 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +6.79 USD
最大連続損失: -227.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
Exness-Real16
10.20 × 5
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
2025.11.07 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.17 05:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.04 20:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.02 18:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください