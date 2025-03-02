- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 793
利益トレード:
1 985 (71.07%)
損失トレード:
808 (28.93%)
ベストトレード:
235.33 USD
最悪のトレード:
-32.35 USD
総利益:
6 041.42 USD (261 560 pips)
総損失:
-3 003.13 USD (259 391 pips)
最大連続の勝ち:
20 (6.79 USD)
最大連続利益:
403.85 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
83.43%
最大入金額:
43.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
132
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
13.35
長いトレード:
1 383 (49.52%)
短いトレード:
1 410 (50.48%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
3.04 USD
平均損失:
-3.72 USD
最大連続の負け:
12 (-227.62 USD)
最大連続損失:
-227.62 USD (12)
月間成長:
23.94%
年間予想:
292.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
95.78 USD
最大の:
227.62 USD (8.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.96% (173.44 USD)
エクイティによる:
30.71% (469.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2793
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|2.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +235.33 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +6.79 USD
最大連続損失: -227.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|6.50 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
69 USD/月
405%
1
3.3K
USD
USD
3.8K
USD
USD
50
100%
2 793
71%
83%
2.01
1.09
USD
USD
31%
1:500