Trade:
1 322
Profit Trade:
977 (73.90%)
Loss Trade:
345 (26.10%)
Best Trade:
152.09 USD
Worst Trade:
-27.75 USD
Profitto lordo:
2 725.06 USD (176 556 pips)
Perdita lorda:
-1 381.61 USD (156 684 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (15.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
261.40 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
80.42%
Massimo carico di deposito:
18.22%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
7.75
Long Trade:
679 (51.36%)
Short Trade:
643 (48.64%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
2.79 USD
Perdita media:
-4.00 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-170.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-173.44 USD (8)
Crescita mensile:
3.54%
Previsione annuale:
46.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95.78 USD
Massimale:
173.44 USD (20.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.96% (173.44 USD)
Per equità:
30.71% (469.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1322
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
