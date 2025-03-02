- 成长
交易:
2 763
盈利交易:
1 965 (71.11%)
亏损交易:
798 (28.88%)
最好交易:
235.33 USD
最差交易:
-32.35 USD
毛利:
6 017.33 USD (260 039 pips)
毛利亏损:
-2 994.32 USD (258 370 pips)
最大连续赢利:
20 (6.79 USD)
最大连续盈利:
403.85 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
83.43%
最大入金加载:
43.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
179
平均持有时间:
8 小时
采收率:
13.28
长期交易:
1 360 (49.22%)
短期交易:
1 403 (50.78%)
利润因子:
2.01
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
3.06 USD
平均损失:
-3.75 USD
最大连续失误:
12 (-227.62 USD)
最大连续亏损:
-227.62 USD (12)
每月增长:
25.95%
年度预测:
315.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
95.78 USD
最大值:
227.62 USD (8.92%)
相对跌幅:
结余:
20.96% (173.44 USD)
净值:
30.71% (469.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2763
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +235.33 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +6.79 USD
最大连续亏损: -227.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
