信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AFSID FX USDJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX USDJPY

Revano Azka Akhmad
可靠性
50
1 / 3.3K USD
每月复制 69 USD per 
增长自 2025 403%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 763
盈利交易:
1 965 (71.11%)
亏损交易:
798 (28.88%)
最好交易:
235.33 USD
最差交易:
-32.35 USD
毛利:
6 017.33 USD (260 039 pips)
毛利亏损:
-2 994.32 USD (258 370 pips)
最大连续赢利:
20 (6.79 USD)
最大连续盈利:
403.85 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
83.43%
最大入金加载:
43.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
179
平均持有时间:
8 小时
采收率:
13.28
长期交易:
1 360 (49.22%)
短期交易:
1 403 (50.78%)
利润因子:
2.01
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
3.06 USD
平均损失:
-3.75 USD
最大连续失误:
12 (-227.62 USD)
最大连续亏损:
-227.62 USD (12)
每月增长:
25.95%
年度预测:
315.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
95.78 USD
最大值:
227.62 USD (8.92%)
相对跌幅:
结余:
20.96% (173.44 USD)
净值:
30.71% (469.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 2763
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +235.33 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +6.79 USD
最大连续亏损: -227.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
Exness-Real16
10.20 × 5
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
2025.11.07 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.17 05:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.04 20:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.02 18:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
