Revano Azka Akhmad

AFSID FX USDJPY

Revano Azka Akhmad
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
1 / 3.3K USD
Wachstum seit 2025 406%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 813
Gewinntrades:
1 998 (71.02%)
Verlusttrades:
815 (28.97%)
Bester Trade:
235.33 USD
Schlechtester Trade:
-32.35 USD
Bruttoprofit:
6 055.51 USD (262 570 pips)
Bruttoverlust:
-3 007.67 USD (260 066 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (6.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
403.85 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
83.43%
Max deposit load:
43.46%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
146
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
13.39
Long-Positionen:
1 388 (49.34%)
Short-Positionen:
1 425 (50.66%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-227.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-227.62 USD (12)
Wachstum pro Monat :
24.08%
Jahresprognose:
292.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
95.78 USD
Maximaler:
227.62 USD (8.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.96% (173.44 USD)
Kapital:
30.71% (469.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 2813
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 2.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +235.33 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -227.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.50 × 2
Exness-Real16
10.20 × 5
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Keine Bewertungen
2025.11.07 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.17 05:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.04 20:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.02 18:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
