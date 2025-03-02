- Прирост
Всего трейдов:
2 760
Прибыльных трейдов:
1 963 (71.12%)
Убыточных трейдов:
797 (28.88%)
Лучший трейд:
235.33 USD
Худший трейд:
-32.35 USD
Общая прибыль:
6 015.56 USD (259 888 pips)
Общий убыток:
-2 993.83 USD (258 295 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (6.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
403.85 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
83.43%
Макс. загрузка депозита:
43.46%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
206
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
13.28
Длинных трейдов:
1 360 (49.28%)
Коротких трейдов:
1 400 (50.72%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
3.06 USD
Средний убыток:
-3.76 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-227.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-227.62 USD (12)
Прирост в месяц:
27.36%
Годовой прогноз:
335.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.78 USD
Максимальная:
227.62 USD (8.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.96% (173.44 USD)
По эквити:
30.71% (469.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2760
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +235.33 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +6.79 USD
Макс. убыток в серии: -227.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
