- 자본
- 축소
트레이드:
2 981
이익 거래:
2 120 (71.11%)
손실 거래:
861 (28.88%)
최고의 거래:
235.33 USD
최악의 거래:
-32.35 USD
총 수익:
6 177.67 USD (271 140 pips)
총 손실:
-3 049.76 USD (265 444 pips)
연속 최대 이익:
20 (6.79 USD)
연속 최대 이익:
403.85 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
83.43%
최대 입금량:
43.46%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
125
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
13.74
롱(주식매수):
1 470 (49.31%)
숏(주식차입매도):
1 511 (50.69%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
2.91 USD
평균 손실:
-3.54 USD
연속 최대 손실:
12 (-227.62 USD)
연속 최대 손실:
-227.62 USD (12)
월별 성장률:
17.84%
연간 예측:
217.59%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
95.78 USD
최대한의:
227.62 USD (8.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.96% (173.44 USD)
자본금별:
30.71% (469.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2981
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|5.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
리뷰 없음
