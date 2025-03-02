SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AFSID FX USDJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX USDJPY

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 179%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 321
Bénéfice trades:
976 (73.88%)
Perte trades:
345 (26.12%)
Meilleure transaction:
152.09 USD
Pire transaction:
-27.75 USD
Bénéfice brut:
2 724.39 USD (176 457 pips)
Perte brute:
-1 381.61 USD (156 684 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (15.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
261.40 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
80.42%
Charge de dépôt maximale:
18.22%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
7.74
Longs trades:
679 (51.40%)
Courts trades:
642 (48.60%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
2.79 USD
Perte moyenne:
-4.00 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-170.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-173.44 USD (8)
Croissance mensuelle:
3.80%
Prévision annuelle:
46.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
95.78 USD
Maximal:
173.44 USD (20.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.96% (173.44 USD)
Par fonds propres:
30.71% (469.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +152.09 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +15.58 USD
Perte consécutive maximale: -170.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
Exness-Real16
10.20 × 5
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Aucun avis
2025.09.08 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.17 05:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.04 20:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.02 18:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.