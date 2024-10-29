- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
187
利益トレード:
120 (64.17%)
損失トレード:
67 (35.83%)
ベストトレード:
6.02 USD
最悪のトレード:
-3.70 USD
総利益:
58.53 USD (27 592 pips)
総損失:
-39.14 USD (31 522 pips)
最大連続の勝ち:
17 (1.90 USD)
最大連続利益:
7.57 USD (13)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
25.01%
最大入金額:
11.85%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
93 (49.73%)
短いトレード:
94 (50.27%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
0.49 USD
平均損失:
-0.58 USD
最大連続の負け:
10 (-0.14 USD)
最大連続損失:
-8.98 USD (4)
月間成長:
0.80%
年間予想:
9.73%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.16 USD
最大の:
8.98 USD (7.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.59% (8.98 USD)
エクイティによる:
46.99% (52.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADm#
|62
|AUDNZDm#
|61
|AUDCADm#
|49
|GBPUSDm#
|8
|EURUSDm#
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADm#
|11
|AUDNZDm#
|9
|AUDCADm#
|-1
|GBPUSDm#
|0
|EURUSDm#
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADm#
|4.9K
|AUDNZDm#
|-6.7K
|AUDCADm#
|-2.9K
|GBPUSDm#
|358
|EURUSDm#
|352
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.02 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1.90 USD
最大連続損失: -0.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 251"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
