FEICHAO ZHAO

XM A

FEICHAO ZHAO
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 14%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
93 (61.58%)
Loss Trade:
58 (38.41%)
Best Trade:
6.02 USD
Worst Trade:
-3.70 USD
Profitto lordo:
47.31 USD (21 453 pips)
Perdita lorda:
-33.50 USD (27 141 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.53 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
24.01%
Massimo carico di deposito:
11.85%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
75 (49.67%)
Short Trade:
76 (50.33%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.51 USD
Perdita media:
-0.58 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-0.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.98 USD (4)
Crescita mensile:
1.48%
Previsione annuale:
17.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
8.98 USD (7.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.59% (8.98 USD)
Per equità:
46.99% (52.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZDm# 49
NZDCADm# 46
AUDCADm# 41
GBPUSDm# 8
EURUSDm# 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZDm# 6
NZDCADm# 9
AUDCADm# -2
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZDm# -4.7K
NZDCADm# 2.8K
AUDCADm# -4.4K
GBPUSDm# 358
EURUSDm# 352
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.02 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 251" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 23:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
