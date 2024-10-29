SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XM A
FEICHAO ZHAO

XM A

FEICHAO ZHAO
0 comentários
Confiabilidade
61 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 19%
XMGlobal-Real 251
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
187
Negociações com lucro:
120 (64.17%)
Negociações com perda:
67 (35.83%)
Melhor negociação:
6.02 USD
Pior negociação:
-3.70 USD
Lucro bruto:
58.53 USD (27 592 pips)
Perda bruta:
-39.14 USD (31 522 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (1.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.57 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
25.01%
Depósito máximo carregado:
11.85%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
93 (49.73%)
Negociações curtas:
94 (50.27%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
0.49 USD
Perda média:
-0.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-0.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.98 USD (4)
Crescimento mensal:
0.80%
Previsão anual:
9.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.16 USD
Máximo:
8.98 USD (7.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.59% (8.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.99% (52.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADm# 62
AUDNZDm# 61
AUDCADm# 49
GBPUSDm# 8
EURUSDm# 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADm# 11
AUDNZDm# 9
AUDCADm# -1
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADm# 4.9K
AUDNZDm# -6.7K
AUDCADm# -2.9K
GBPUSDm# 358
EURUSDm# 352
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.02 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1.90 USD
Máxima perda consecutiva: -0.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 251" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 13:02
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 22:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.07 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 23:10
Share of trading days is too low
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XM A
30 USD por mês
19%
0
0
USD
119
USD
61
99%
187
64%
25%
1.49
0.10
USD
47%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.