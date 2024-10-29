- 成长
交易:
187
盈利交易:
120 (64.17%)
亏损交易:
67 (35.83%)
最好交易:
6.02 USD
最差交易:
-3.70 USD
毛利:
58.53 USD (27 592 pips)
毛利亏损:
-39.14 USD (31 522 pips)
最大连续赢利:
17 (1.90 USD)
最大连续盈利:
7.57 USD (13)
夏普比率:
0.11
交易活动:
25.01%
最大入金加载:
11.85%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.16
长期交易:
93 (49.73%)
短期交易:
94 (50.27%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
0.49 USD
平均损失:
-0.58 USD
最大连续失误:
10 (-0.14 USD)
最大连续亏损:
-8.98 USD (4)
每月增长:
0.80%
年度预测:
9.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.16 USD
最大值:
8.98 USD (7.59%)
相对跌幅:
结余:
7.59% (8.98 USD)
净值:
46.99% (52.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADm#
|62
|AUDNZDm#
|61
|AUDCADm#
|49
|GBPUSDm#
|8
|EURUSDm#
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADm#
|11
|AUDNZDm#
|9
|AUDCADm#
|-1
|GBPUSDm#
|0
|EURUSDm#
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADm#
|4.9K
|AUDNZDm#
|-6.7K
|AUDCADm#
|-2.9K
|GBPUSDm#
|358
|EURUSDm#
|352
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.02 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1.90 USD
最大连续亏损: -0.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 251 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
