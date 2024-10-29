SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XM A
FEICHAO ZHAO

XM A

FEICHAO ZHAO
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 14%
XMGlobal-Real 251
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
93 (61.58%)
Perte trades:
58 (38.41%)
Meilleure transaction:
6.02 USD
Pire transaction:
-3.70 USD
Bénéfice brut:
47.31 USD (21 453 pips)
Perte brute:
-33.50 USD (27 141 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.53 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
24.01%
Charge de dépôt maximale:
11.85%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
75 (49.67%)
Courts trades:
76 (50.33%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
0.51 USD
Perte moyenne:
-0.58 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-0.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.98 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.48%
Prévision annuelle:
17.96%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 USD
Maximal:
8.98 USD (7.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.59% (8.98 USD)
Par fonds propres:
46.99% (52.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZDm# 49
NZDCADm# 46
AUDCADm# 41
GBPUSDm# 8
EURUSDm# 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZDm# 6
NZDCADm# 9
AUDCADm# -2
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZDm# -4.7K
NZDCADm# 2.8K
AUDCADm# -4.4K
GBPUSDm# 358
EURUSDm# 352
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.02 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1.90 USD
Perte consécutive maximale: -0.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 251" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 23:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XM A
30 USD par mois
14%
0
0
USD
114
USD
49
99%
151
61%
24%
1.41
0.09
USD
47%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.