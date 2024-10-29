- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
187
Gewinntrades:
120 (64.17%)
Verlusttrades:
67 (35.83%)
Bester Trade:
6.02 USD
Schlechtester Trade:
-3.70 USD
Bruttoprofit:
58.53 USD (27 592 pips)
Bruttoverlust:
-39.14 USD (31 522 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (1.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.57 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
25.01%
Max deposit load:
11.85%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
93 (49.73%)
Short-Positionen:
94 (50.27%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-0.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.98 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.80%
Jahresprognose:
9.73%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.16 USD
Maximaler:
8.98 USD (7.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.59% (8.98 USD)
Kapital:
46.99% (52.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCADm#
|62
|AUDNZDm#
|61
|AUDCADm#
|49
|GBPUSDm#
|8
|EURUSDm#
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCADm#
|11
|AUDNZDm#
|9
|AUDCADm#
|-1
|GBPUSDm#
|0
|EURUSDm#
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCADm#
|4.9K
|AUDNZDm#
|-6.7K
|AUDCADm#
|-2.9K
|GBPUSDm#
|358
|EURUSDm#
|352
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.02 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 251" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
19%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
61
99%
187
64%
25%
1.49
0.10
USD
USD
47%
1:500