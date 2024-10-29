SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XM A
FEICHAO ZHAO

XM A

FEICHAO ZHAO
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 19%
XMGlobal-Real 251
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
187
Gewinntrades:
120 (64.17%)
Verlusttrades:
67 (35.83%)
Bester Trade:
6.02 USD
Schlechtester Trade:
-3.70 USD
Bruttoprofit:
58.53 USD (27 592 pips)
Bruttoverlust:
-39.14 USD (31 522 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (1.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.57 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
25.01%
Max deposit load:
11.85%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
93 (49.73%)
Short-Positionen:
94 (50.27%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-0.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.98 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.80%
Jahresprognose:
9.73%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.16 USD
Maximaler:
8.98 USD (7.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.59% (8.98 USD)
Kapital:
46.99% (52.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCADm# 62
AUDNZDm# 61
AUDCADm# 49
GBPUSDm# 8
EURUSDm# 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADm# 11
AUDNZDm# 9
AUDCADm# -1
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADm# 4.9K
AUDNZDm# -6.7K
AUDCADm# -2.9K
GBPUSDm# 358
EURUSDm# 352
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.02 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 251" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 13:02
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 22:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.07 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 23:10
Share of trading days is too low
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
XM A
30 USD pro Monat
19%
0
0
USD
119
USD
61
99%
187
64%
25%
1.49
0.10
USD
47%
1:500
Kopieren

