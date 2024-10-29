СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XM A
FEICHAO ZHAO

XM A

FEICHAO ZHAO
0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 19%
XMGlobal-Real 251
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
120 (64.17%)
Убыточных трейдов:
67 (35.83%)
Лучший трейд:
6.02 USD
Худший трейд:
-3.70 USD
Общая прибыль:
58.53 USD (27 592 pips)
Общий убыток:
-39.14 USD (31 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.57 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
25.01%
Макс. загрузка депозита:
11.85%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
93 (49.73%)
Коротких трейдов:
94 (50.27%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
0.49 USD
Средний убыток:
-0.58 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-0.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.98 USD (4)
Прирост в месяц:
0.80%
Годовой прогноз:
9.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
8.98 USD (7.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.59% (8.98 USD)
По эквити:
46.99% (52.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADm# 62
AUDNZDm# 61
AUDCADm# 49
GBPUSDm# 8
EURUSDm# 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADm# 11
AUDNZDm# 9
AUDCADm# -1
GBPUSDm# 0
EURUSDm# 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADm# 4.9K
AUDNZDm# -6.7K
AUDCADm# -2.9K
GBPUSDm# 358
EURUSDm# 352
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.02 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1.90 USD
Макс. убыток в серии: -0.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 13:02
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 22:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.07 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 23:10
Share of trading days is too low
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Копировать

