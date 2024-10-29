- Прирост
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
120 (64.17%)
Убыточных трейдов:
67 (35.83%)
Лучший трейд:
6.02 USD
Худший трейд:
-3.70 USD
Общая прибыль:
58.53 USD (27 592 pips)
Общий убыток:
-39.14 USD (31 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.57 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
25.01%
Макс. загрузка депозита:
11.85%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
93 (49.73%)
Коротких трейдов:
94 (50.27%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
0.49 USD
Средний убыток:
-0.58 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-0.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.98 USD (4)
Прирост в месяц:
0.80%
Годовой прогноз:
9.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
8.98 USD (7.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.59% (8.98 USD)
По эквити:
46.99% (52.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADm#
|62
|AUDNZDm#
|61
|AUDCADm#
|49
|GBPUSDm#
|8
|EURUSDm#
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADm#
|11
|AUDNZDm#
|9
|AUDCADm#
|-1
|GBPUSDm#
|0
|EURUSDm#
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADm#
|4.9K
|AUDNZDm#
|-6.7K
|AUDCADm#
|-2.9K
|GBPUSDm#
|358
|EURUSDm#
|352
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.02 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1.90 USD
Макс. убыток в серии: -0.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
61
99%
187
64%
25%
1.49
0.10
USD
USD
47%
1:500