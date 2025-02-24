通貨 / VLYPO
VLYPO: Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B
25.04 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VLYPOの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.03の安値と25.10の高値で取引されました。
Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VLYPO News
- Risk Management For Today's Income Portfolios
- Valley National Bancorp: Upgrading 8.2% Yielding Preferreds On Performance (NASDAQ:VLY)
- Valley National Bancorp: Potentially Undervalued, But Still Not A Buy (NASDAQ:VLY)
- Valley National: Performance Improvements, But Still Avoiding Preferred Shares (VLY)
1日のレンジ
25.03 25.10
1年のレンジ
22.75 25.77
- 以前の終値
- 25.02
- 始値
- 25.03
- 買値
- 25.04
- 買値
- 25.34
- 安値
- 25.03
- 高値
- 25.10
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.44%
- 6ヶ月の変化
- 2.67%
- 1年の変化
- 0.08%
