Valute / VLYPO
VLYPO: Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B
25.11 USD 0.07 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VLYPO ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.11 e ad un massimo di 25.16.
Segui le dinamiche di Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.11 25.16
Intervallo Annuale
22.75 25.77
- Chiusura Precedente
- 25.04
- Apertura
- 25.16
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Minimo
- 25.11
- Massimo
- 25.16
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 0.72%
- Variazione Semestrale
- 2.95%
- Variazione Annuale
- 0.36%
20 settembre, sabato