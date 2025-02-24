Währungen / VLYPO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VLYPO: Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B
25.04 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VLYPO hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.03 bis zu einem Hoch von 25.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLYPO News
- Risk Management For Today's Income Portfolios
- Valley National Bancorp: Upgrading 8.2% Yielding Preferreds On Performance (NASDAQ:VLY)
- Valley National Bancorp: Potentially Undervalued, But Still Not A Buy (NASDAQ:VLY)
- Valley National: Performance Improvements, But Still Avoiding Preferred Shares (VLY)
Tagesspanne
25.03 25.10
Jahresspanne
22.75 25.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.02
- Eröffnung
- 25.03
- Bid
- 25.04
- Ask
- 25.34
- Tief
- 25.03
- Hoch
- 25.10
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.44%
- 6-Monatsänderung
- 2.67%
- Jahresänderung
- 0.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K