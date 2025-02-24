Divisas / VLYPO
VLYPO: Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B
25.02 USD 0.05 (0.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VLYPO de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.00, mientras que el máximo ha alcanzado 25.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.00 25.10
Rango anual
22.75 25.77
- Cierres anteriores
- 25.07
- Open
- 25.10
- Bid
- 25.02
- Ask
- 25.32
- Low
- 25.00
- High
- 25.10
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- 0.36%
- Cambio a 6 meses
- 2.58%
- Cambio anual
- 0.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B